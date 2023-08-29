استشاري جلدية يكشف عن خطر حساسية المياه النادرة وكيفية العلاج

قال الدكتور محمد شلبي، استشاري الجلدية، إن حساسية الماء أو "ارتكاريا الماء الجينية"، هي نوع نادر جدا من الحساسية، وتتمثل أعراضه في شكل حكة شديد وطفح جلدي مع وخز شديد في الجسم ينتج عند تلامس جلد الشخص للماء بغض النظر عن حرارة الماء.

واضاف شلبي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، الذي يُبث على قناة "CBC"،، أنه قابل حالتين من قبل مصابين بهذا المرض، وكان العلاج الذي يصرفه لهم مضادات حساسية أو مضادات الهيستامين، التي تُستخدَم بالأساس لعلاج أنواع الحساسية الجلدية، مؤكدًا أنه لايوجد علاج نهائي لهذه الحالة.

وتابع: أسباب المرض الواضحة حتى الأن إنها مكتسبة، وليست جينية ولكن الامر نسبي من مريض لآخر.