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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب متابعيها صورة جديد لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وقد ظهرت إطلالة جذابة وساحرة.

 

تفاصيل إطلالة الفنانة ياسمين الخطيب 

 

تألقت ياسمين الخطيب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بنطال استرتش باللون الاسود، وعليه توب باللون الأبيض بنصف كم  هاي استوميك.

 

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وتركت ياسمين الخطيب خصلات شعرها منسدلا عبر أكتافها وظهرها بتسريحة أنسابية وناعمة.

 

 

أما من الناحية الجمالية، فقد وضعت ياسمين الخطيب بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

ولم تتكلف ياسمين الخطيب، في إرتداء الإكسسورات، وقد أكتفت بإختيار حقيبة باللون البينك وقانت بوضعها على اكتافها

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