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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار وزير الصحة: معدل النمو السكاني في مصر يعادل أربعة أضعاف الصين

الدكتور عمرو حسن
الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان

كشفت الإعلامية إنجي أنور أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء صرح بدراسة تحاول تجهز للمستقبل وتوضح هذه الدراسة المكاسب الإقتصادية وعلاقتها بمعدل الخصوبة في مصر.


وأوضحت أنور خلال برنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc مساء يوم الثلاثاء أن معدل الخصوبة يعني متوسط عدد الأطفال التى تنجبهم المرأة وهذا يتم ربطه بعدد السكان بالناتج المحلى ونصيب كل مواطن من هذا الناتج المحلى.


وصرح الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة أن المشكلة ليست في عدد السكان ولكن المشكلة تتمركز في معدل النمو السكاني في مصر يعادل أربعة اضعاف الصين.

المشكلة تتمثل في معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي


وأشار حسن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية دي ام سي أن معدل النمو السكاني هو أكبر مشكلة، لافتا إلى أن أساس المشكلة تتمثل في معدل النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.


ولفت حسن إلى أنه يجب التقنين في الزيادة السكانية السنوية التي تحدث كل سنة وبالتالي سوف يزيد التحسن الاقتصادي والسكاني مضيفا أن كل عشرة سيدات سينجبون حوالى ٣٥ طفل أي ما يعادل  أن كل سيدة ستنجب ٣ أطفال.


وعدد  مستشار وزير الصحة والسكان المواليد خلال عام ٢٠١٤ حيث تم ولاده أكتر من ٢ مليون و ٧٠٠ ألف طفل.

مجلس الوزراء المكاسب الأقتصادية معدل الخصوبة مصر مركز المعلومات معدل النمو السكاني مستشار وزير الصحة

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