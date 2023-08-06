مستشار وزير الصحة: نسبة الولادة القيصرية في مصر وصلت لـ 72% ..فيديو

كشف الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أن مصر هي الدولة الأولي في العالم من حيث عدد عمليات الولادة القيصرية، حيث أن نسبة الولادة القيصرية في مصر وصلت لنسبة 72% وهذه نسبة كبيرة جداً.

وأضاف "حسن" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن نسبة الولادة القيصرية في مصر عام 2000 كانت جيدة جداً لأنها لم تتخطي نسبة الـ 10%، ومن ثم زادت هذه النسبة عام 2008 لتصبح 28%.

وتابع الدكتور عمرو حسن، أن النسبة زادت بمعدل كبير في عام 2014 لتصبح نسبة الولادة القيصرية في مصر 52% وهذه وتيرة عالية لأن هذه الزيادة ليست طبيعية نهائيا.