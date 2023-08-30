عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى قمر ، جمهوره عبر حسابه الخاص على انستجرام  بصور جديدة له رفقة زوجته خلال العرض الخاص لفيلم "حريم كريم 2".


 

وظهرت زوجة مصطفى قمر بإطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية فستانا باللون البيج و اتسم ستايل الفستان بالقماش السادة المجسم.


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.


 


 

أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم "حريم كريم 2" في إحدى سينمات أكتوبر، وحضر العرض عددا من النجوم وعلى رأسهم أبطال الفيلم مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، رنا رئيس، تيام قمر، هنا داود وغيرهم.


 

كما حرصت زوجة مصطفى قمر على الحضور من أجل دعم زوجها ومساندته في العرض الخاص للفيلم.

IMG_1057
IMG_1057
IMG_1055
IMG_1055
IMG_1054
IMG_1054
الفنان مصطفى قمر العرض الخاص حريم كريم فيلم حريم كريم فستان ملفت مصطفى قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

واحدة لكل مواطن.. خلاص هتشتري سيارة أحلامك بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس

موضوعات متعلقة

للإفطار.. طريقة عمل العجة المصرية

بفستان ملفت.. آية سماحة تثير الجدل برفقة زوجها

بفلير الشفايف.. مى حلمى تخطف الأنظار من سيارتها

بعد ظهورها بفستان أسباني.. إطلالات أثارت الجدل لـ رانيا يوسف| شاهد

لو عندك ضيوف.. طريقه الجلاش بالشكولاتة

بسبب ملامحها.. نجلاء بدر تثير الشكوك حول خضوعها لعملية تجميل| شاهد

بدون مكياج.. ريم مصطفى تخطف الأنظار بجمالها

غثيان الحمل.. أسبابه وكيفية الوقاية منه

ترشيحاتنا

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

تأجيل خامس لضوابط الحدود.. الاقتصاد البريطاني في أزمة بسبب عواقب بريكست

مواعيد المباريات الودية .. تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا

صاحب النادي.. وكيل كولر يكشف مدى سعادته في الأهلي

بسبب واقعة تلاوة القرآن على أنغام العود.. بسمة وهبة تبكي بالدموع |شاهد

الرئيس الجزائري يطرح مبادرة من 6 محاور لحل الأزمة في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

بالاسترتش.. ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها

يتخطى ربع مليون جنيه .. سعر فستان نانسي عجرم يثير الجدل 

برقم خيالي.. سعر غير متوقع لفستان رشا مهدي في مهرجان القاهرة للدرما

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ