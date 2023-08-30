بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

شارك الفنان مصطفى قمر ، جمهوره عبر حسابه الخاص على انستجرام بصور جديدة له رفقة زوجته خلال العرض الخاص لفيلم "حريم كريم 2".





وظهرت زوجة مصطفى قمر بإطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية فستانا باللون البيج و اتسم ستايل الفستان بالقماش السادة المجسم.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.









أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم "حريم كريم 2" في إحدى سينمات أكتوبر، وحضر العرض عددا من النجوم وعلى رأسهم أبطال الفيلم مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، رنا رئيس، تيام قمر، هنا داود وغيرهم.





كما حرصت زوجة مصطفى قمر على الحضور من أجل دعم زوجها ومساندته في العرض الخاص للفيلم.

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