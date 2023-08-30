"خلل" يتسبب في إيقاف إنتاج تويوتا بالكامل

تنتج تويوتا أكثر من 200 ألف سيارة كل أسبوع من مصانعها المختلفة حول العالم، ولكن المجموعة التالية من الأرقام من المقرر أن تكون أقل بكثير بعد أن اضطرت شركة صناعة السيارات إلى إغلاق الإنتاج في أكثر من عشرة مصانع في اليابان.

"خلل" تويوتا يتسبب في إيقاف الإنتاج بالكامل في اليابان

قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث الحجم (أنتجت 10 ملايين مركبة في العام الماضي على الرغم من مشاكل إمدادات الرقائق المستمرة) إنها اضطرت إلى تعليق نشاطها في 14 مصنعًا محليًا تصنع سيارات تويوتا ولكزس ودايهاتسو بسبب عطل في نظام الكمبيوتر. على الرغم من أن شركة تويوتا تعرضت سابقًا لهجمات إلكترونية، إلا أنه يُعتقد أن هذه المشكلة هي خلل كمبيوتر أقل خطورة، وهو ما منع الشركة من طلب مكونات جديدة.

يمثل النقص في المكونات مشكلة كبيرة لشركة تويوتا، التي تعد من أبرز المؤيدين لطريقة شراء قطع الغيار في الوقت المناسب، مما يعني أنها تحتفظ فقط بمخزون صغير نسبيًا من المكونات.

يعمل هذا النوع من النظام بشكل جيد بشرط عدم وجود أي عوائق في سلسلة التوريد. ولكن عندما تصنع 200.000 سيارة أسبوعيًا، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تسقط العجلات في حالة وجود عوائق - ونحن لا نتحدث فقط عن تلك الموجودة في bZ4X.

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أوقفت تويوتا الإنتاج مؤقتًا في 12 مصنعًا في اليابان بسبب الخلل، ولكن مع تقدم اليوم، تمت إضافة منشأة مياتا التابعة للشركة في فوكوكا ومصنع دايهاتسو في كيوتو إلى قائمة المصانع المتوقفة. لم تؤكد تويوتا متى تخطط لاستئناف الإنتاج أو مقدار الإنتاج الذي تعتقد أنها ستخسره بسبب عمليات الإغلاق، لكن بي بي سي نيوز ذكرت أن المصانع الأربعة عشر تساهم بحوالي ثلث الإنتاج العالمي للشركة، مما قد يصل الخسارة إلى حوالي 10000 وحدات لكل يوم خامل.

وبالعودة إلى مارس 2022، اضطرت تويوتا أيضًا إلى وقف الإنتاج في مواقعها اليابانية بسبب هجوم إلكتروني على مورد قطع الغيار Kojima Industries.