عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"خلل" يتسبب في إيقاف إنتاج تويوتا بالكامل

صدى البلد

تنتج تويوتا أكثر من 200 ألف سيارة كل أسبوع من مصانعها المختلفة حول العالم، ولكن المجموعة التالية من الأرقام من المقرر أن تكون أقل بكثير بعد أن اضطرت شركة صناعة السيارات إلى إغلاق الإنتاج في أكثر من عشرة مصانع في اليابان.

"خلل" تويوتا يتسبب في إيقاف الإنتاج بالكامل في اليابان

قالت أكبر شركة سيارات في العالم من حيث الحجم (أنتجت 10 ملايين مركبة في العام الماضي على الرغم من مشاكل إمدادات الرقائق المستمرة) إنها اضطرت إلى تعليق نشاطها في 14 مصنعًا محليًا تصنع سيارات تويوتا ولكزس ودايهاتسو بسبب عطل في نظام الكمبيوتر. على الرغم من أن شركة تويوتا تعرضت سابقًا لهجمات إلكترونية، إلا أنه يُعتقد أن هذه المشكلة هي خلل كمبيوتر أقل خطورة، وهو ما منع الشركة من طلب مكونات جديدة.

 

يمثل النقص في المكونات مشكلة كبيرة لشركة تويوتا، التي تعد من أبرز المؤيدين لطريقة شراء قطع الغيار في الوقت المناسب، مما يعني أنها تحتفظ فقط بمخزون صغير نسبيًا من المكونات. 

 

يعمل هذا النوع من النظام بشكل جيد بشرط عدم وجود أي عوائق في سلسلة التوريد. ولكن عندما تصنع 200.000 سيارة أسبوعيًا، فلن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى تسقط العجلات في حالة وجود عوائق - ونحن لا نتحدث فقط عن تلك الموجودة في bZ4X.

 

وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، أوقفت تويوتا الإنتاج مؤقتًا في 12 مصنعًا في اليابان بسبب الخلل، ولكن مع تقدم اليوم، تمت إضافة منشأة مياتا التابعة للشركة في فوكوكا ومصنع دايهاتسو في كيوتو إلى قائمة المصانع المتوقفة. لم تؤكد تويوتا متى تخطط لاستئناف الإنتاج أو مقدار الإنتاج الذي تعتقد أنها ستخسره بسبب عمليات الإغلاق، لكن بي بي سي نيوز ذكرت أن المصانع الأربعة عشر تساهم بحوالي ثلث الإنتاج العالمي للشركة، مما قد يصل الخسارة إلى حوالي 10000 وحدات لكل يوم خامل.

 

وبالعودة إلى مارس 2022، اضطرت تويوتا أيضًا إلى وقف الإنتاج في مواقعها اليابانية بسبب هجوم إلكتروني على مورد قطع الغيار Kojima Industries.

اليابان العالم تويوتا صناعة السيارات bZ4X

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

ربنا معايا أنا وبناتي.. علياء بسيوني تكشف كواليس وأسباب طلاقها من أحمد سعد

استبعاد أحسن لاعب في مصر| قائمة المنتخب تثير جدلًا وتغضب الأهلاوية.. لماذا؟

رد فعل مفاجئ لـ سمية الخشاب بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

ربنا ينتقم منك.. علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

ذروة الموجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

40 مليون جنيه| شرط واحد من فتوح للانضمام للأهلي

موضوعات متعلقة

لوتس تستعرض أحدث سيارتها الكهربائية الفارهة.. فيديو

أحدث أسعار تويوتا كورولا موديل 2023

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه

أفضل سعر لـ شيفروليه أوبترا في مصر

أسباب سماع صوت صفير عند الضغط على دواسة الفرامل

للرحلات العائلية.. هيونداي مستعملة بـ 110 ألف جنيه

سعر نيسان باثفايندر موديل 2023 في السعودية

السيارات الكهربائية لم تكن السبب في حريق ناقلة السيارات المتجه لمصر

ترشيحاتنا

واتساب WhatsApp يطلق قريبا أهم ميزة للخصوصية على الإطلاق

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

بعد هجمات مكثفة.. إسقاط مسيرة أوكرانية خامسة فوق كالوجا الروسية

احم نفسك من المخاطر.. الطريقة الصحيحة لاستخدام زيت الزيتون

"خلل" يتسبب في إيقاف إنتاج تويوتا بالكامل

الحديدي: إعفاء رباعي الأهلي من معسكر المنتخب لن يؤثر على المستوى الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مولتن كيك بطريقة سهلة.. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من شاي السماق ؟

واقعة غريبة من نوعها| جراحة مخ نادرة لسيدة أسترالية.. لن تتوقع ماذا وجدوا

بفستان ملفت .. زوجة مصطفى قمر تثير الجدل برفقته

فيديو

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

الحسناء اللبنانية داليدا خليل تثير الجدل.. هل ارتبطت «قمر بيروت» بـ عمرو دياب؟..فيديوجراف

جزائري يتحول إلى بطل قومي في بلجيكا .. ما قصته

انهيار بالبكاء ..مقطع فيديو لحفل ليلة الدموع يثير جدل رواد السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ