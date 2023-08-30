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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قسوا قلبها عليا.. أنغام تتحدث عن شقيقتها الراحلة غنوة

أنغام - غنوة
أنغام - غنوة

حلت المطربة أنغام ضيفة على الإعلامي أنس بوخش في حلقة جديدة من حلقات برنامجه ABtalks والذي يعرض أون لاين على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتحدثت أنغام عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع. 

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وقالت أنغام، خلال اللقاء، إنها لا تحب الفراق وتخاف منه جدا، وكان خبر وفاة شقيقتها غنوة من أصعب لحظات حياتها، رغم أن علاقتهما كانت غير جيدة.  

وتابعت أنغام، قائلة إنها لم تكن سببا في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مشيرة إلى أن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسي تجاهها. 

 

 

ومهرجان العلمين

وكانت علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم. 

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

 

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

 

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي".

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء  فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية. 

 

أنغام المطربة انغام الفنانة انغام غنوة شقيقة أنغام شقيقة أنغام غنوة

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