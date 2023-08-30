عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

صدى البلد

علقت الفنانة عبلة كامل على صورة نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الأخيرة داخل المتحف البريطاني وهو أمام التماثيل الفرعونية المصرية. 

txt

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

txt

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

txt

توأم أوي.. أسما شريف منير تظهر مع عمر كشمير بعد حلاقة شعرها

txt

بعد شائعات الطلاق.. حسام حبيب يرافق شيرين عبد الوهاب بحفل موسم الجيمرز

وعلقت عبلة كامل -بحسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- على صورة محمد صلاح، قائلة: «انا بحبك زى ابني رساله مني خليك في ليفربول انت مشرفنا والله»، وتبعتها بتعليق آخر قائلة: «بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوه الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده»، وذلك في إشارة منها إلى عرض نادي اتحاد جدة السعودي.

 

تعليق عبلة كامل على صورة محمد صلاح 

أحدث ظهور لـ عبلة كامل

أثيرت حالة من الجدل حول الفنانة عبلة كامل، قبل عدة أيام، بعد تداول صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع اختفائها لفترة عن الساحة الفنية. 

وظهرت عبلة كامل، في الصورة مع امرأة غير معروفة، وهي ترتدي جلباب أسود، يشبه ملابسها في مسلسلها الشهير سلسال الدم، الذي كان أخر أعمالها، قبل الابتعاد عن الوسط الفني. 

ولم توضح الصورة، إن كانت التقطت لـ عبلة كامل، بتاريخ حديث أم لا، حيث بدت الصورة غامضة ولم تجب عن التكهنات على السوشيال ميديا. 

صورة عبلة كامل 

تفاصيل اعتزال عبلة كامل 

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل اعتزال الفنانة عبلة كامل للفن، وحقيقة إصابتها بسرطان الثدي وعلاجها في إحدى المستشفيات.

وتابع أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامجها “VIP” المذاع على شاشة “هي”: أعوذ بالله مافيش الكلام ده، الفنانة الكبيرة عبلة كامل زي الفل، وبتواصل معاها وبنقعد نتكلم ونهزر ونضحك، وهي صديقة عزيزة وعظيمة وبنعتبر نفسنا أكتر من إخوه.

وأضاف أشرف زكي: عبلة أخدت قرار أنها تبتعد، تواصلت معها وقت مهرجان الدراما أنا ودكتور يحيى الفخراني، وهي رفضت، ولو تعبانة أكيد كانت قالتلي، وقولتلها ترجع عشان خاطري قالتلي مش حابة وخاطرك على عيني.

 

بنات عبلة كامل

وأصبحت فاطمة وشقيقتها زينب محط أنظار واهتمام الجميع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديث والدهما الفنان أحمد كمال عنهما فى أحد اللقاءات التلفزيونية.

وكشف أحمد كمال عن زواج ابنتيه «زينب وفاطمة» من أجانب حيث تزوجت زينب من رجل إنجليزي، بينما تزوجت فاطمة من رجل بولندي. 

وما لايعرفه البعض أن ابنتي عبلة كامل وأحمد كمال متزوجتان منذ فترة من أجانب، ولديهما بنتين لكل واحدة.

وأشار أحمد كمال إلى أنه لم يتدخل في زواج ابنتيه من عبلة كامل، مطلقا وترك لهما حرية الاختيار.

 

عبلة كامل الفنانة عبلة كامل محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة اتحاد جدة السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

استفيدوا من الأهلي.. أول تعليق من فاروق جعفر عن أزمة الزمالك

بعد الاعتراض عليه.. وكيل كولر يكشف سر عفوه عن نجم الأهلي

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

موضوعات متعلقة

في ذكراه.. قصة ولادة نجيب محفوظ المتعثرة وسر تسميته

شائعات الطلاق تطارد النجوم| شيرين وحسام حبيب "سمن على عسل" بالسعودية.. وحقيقة انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي

أخبار الفن| نادين الراسي تتغيب عن قداس شقيقها جورج .. عملية جراحية لـ سلمى صباحي

السنوية الأولى لرحيله.. غياب نادين الراسي عن قداس شقيقها

بعد خضوعه لعملية جراحية.. أول ظهور للشاعر أمل الطائر

أدعو لي أرجع بالسلامة.. سلمى صباحي تخضع لعملية جراحية في المخ

محمد منير يطير إلى نيويورك استعدادا لجولته الغنائية في أمريكا

في ذكراه.. عمر ناجي اشتهر بـ الريس دبيكي وتزوج نجمة شهيرة

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

علاوة سنوية 3%.. مفاجآت تنتظر الموظفين العاملين بنظام التعاقد

اليوم الذروة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

عاجل.. عسكريون بالجيش الجابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة

«أقوى بكثير».. رئيس وزراء المجر يُفجّر مفاجأة بشأن هزيمة روسيا في الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوع ريم.. وطحال سمية.. ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

فيديو

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ