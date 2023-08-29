محمد صلاح في متحف لندن مع الحضارة الفرعونية

شارك اللاعب الدولي المصري محمد صلاح ونجم ليفربول صوره عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

وظهر محمد صلاح في صوره سيلفي مع الحضارة الفرعونية في لندن وعلق قائلا: أن أكون سائحًا في لندن في يوم إجازتي".





وعلقت الفنانه عبلة كامل علي الصوره قائله :"بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوه الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده "

"انا بحبك زي ابني رساله مني خليك في ليفربول انت مشرفنا والله".





يذكر أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أعلن مؤخرا رفضه رحيل محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة.

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.

