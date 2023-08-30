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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرشد سياحي يحكي كواليس مفاجأة سائح إسباني لصديقته بخاتم الزواج في معبد إدفو

سائح أسباني يتقدم
سائح أسباني يتقدم لصديقته بمعبد إدفو

‏قال ناصر النوبي، مرشد سياحي، إن  مقطع الفيديو الذي انتشر للسائح الإسباني خوان الذي قام بمفاجأة صديقته بخاتم الزواج في معبد إدفو بأسوان كان متفقا عليه وقد أبلغهم قبلها.

 

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباح الورد"، تقديم الإعلامية "ياسمين سيف"، المذاع عبر شاشة "ten"، أن السائح استغل عدم تواجد صديقته بالأتوبيس في هذا الوقت وطلب الحصول على الميكرفون وتحدث مع الجروب السياحي وأخبرهم انه سيتقدم لها للزواج غدا في معبد إدفو.

 

‏وأضاف أن الجروب كان عددهم 22 شخصا  وكانوا سعداء بالأمر ومن ثم حدثت هذه المناسبة الجميلة.

معبد إدفو للسائح الإسباني أسوان ناصر النوبي الإعلامية ياسمين سيف

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