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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحد أقصى 500 جنيه| صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيه وحد أقصى 500 جنيه للعاملين في المدارس الخاصة.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة ، عدم احتساب تكلفتها على عاتق أولياء الأمور بموجب ابحاث مالية بتكلفة العلاوة إذ أ ن تكلفة العلاوة ضمن التكاليف والمصروفات الواردة بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014 وحال وجود عجز بميزانية المدرسة على الممثل الثانوني التقدم بطلب لإعادة تقييم المصروفات وفقا للضوابط الواردة بالمادة 36 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014

وبناءا على هذه الموافقة تلتزم المدارس الخاصة والدولية بصرف العلاوة الاجتماعية طبقا لقانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 وطبقا لما ورد بالمادة 28 من القرار الوزاري 420 لسنة 2014 

وعلى جانب آخر كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة 10% من الكثافة الكلية في المدارس الخاصة بكافة أنواعها ( عربي - لغات - دولي)، او السماح لها بفتح فصل طائر طبقا لظروف كل مدرسة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حالة الحصول على نسبة 10% أو الفصل الطائر لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويا ، وذلك حتى يتسنى للمدارس الخاصة مواجهة التزاماتها وعدم تحمل ولي الأمر أي أعباء إضافية.

وبالنسبة لمصروفات المدارس الخاصة ، وفى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية) ، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة  ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدوري الذي أصدره المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

خطاب رسمي
خطاب رسمي
المدارس الخاصة المدارس العلاوة الاجتماعية التربية والتعليم التعليم

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