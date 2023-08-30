المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء.. خالد سليم يحيي حفًلا في الإسكندرية

في إطار المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر خلال شهر اغسطس يقدم النجم خالد سليم وفرقته حفلا فى الثامنة والنصف مساء الخميس 31 أغسطس على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يتضمن البرنامج مجموعة من أعمال سليم الخاصة منها عيشنا قد إيه، غايب عني، كل نظرة، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، لسه كبير، اللي فات مات، ليالي سهرانة، حتروح بدري ليه، بلاش الملامة، حلم عمري، أنا حبيت، عشمني، عيش، أربع حروف، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الطرب .

من جانبه ابدى خالد سليم سعادته بالمشاركة فى فعاليات المهرجان الصيفى مؤكدا ان الاوبرا المصرية احد اهم منارات الفن الجاد .

وكان قد نشر الفنان خالد سليم صورا له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .



وظهر خالد سليم برفقة زوجته في صوره رومانسية يخطفان الأنظار مما نال إعجاب متابعيه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعلهم معاه عبر التعليقات .

صدرت أحدث الأغنيات المنفردة للنجم المصري خالد سليم بعنوان "في طريق الهوى" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.