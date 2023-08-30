الكرملين يكشف موعد اجتماع بوتين وأردوغان في موسكو

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، سيعقد قريبا في روسيا، وسيتم الإعلان عنه رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال بيسكوف، في تصريحاته للصحفيين، بشأن ما إذا كان صحيحا أن الاجتماع سيعقد في سبتمبر: "سيعقد الاجتماع قريبا في روسيا، وفي أحد هذه الأيام سنصدر إعلانا رسميا".

كانت وسائل إعلام تركية، قد ذكرت أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيزور روسيا في المستقبل القريب؛ لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن صفقة الحبوب.