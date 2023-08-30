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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم .. ننشر الكيانات المعتمدة .. صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة

صدى البلد

خبير: الجامعات المصرية تقديم محتوى تعليمي أكثر ارتباطًا بمتطلبات الصناعة وسوق العمل
 

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هناك جهودًا كبيرة تجري من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنها قد وضعت خطة لتطوير الكليات من خلال

 

 

التعليم العالي تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق منشأة بالجيزة
 

أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "العلمى المتقدم للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" والكائن مقرها (28 شارع السحاب بالهرم _ خلف محافظة الجيزة)، والتي تروج لنفسها بقبول الحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية

 

ننشر الكيانات المعتمدة من التعليم العالي.. وتوجيه هام لحماية الطلاب من النصب
 

وجه الدكتورة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة، وذلك تزامنًا مع بدء أعمال المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة المصرية

 

بحد أقصى 500 جنيه| صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة
 

وافقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة 10% بحد أدنى 245 جنيه وحد أقصى 500 جنيه للعاملين في المدارس الخاصة. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه يشترط لصرف العلاوة الاجتماعية للعاملين في المدارس الخاصة ، عدم احتساب تكلفتها على عاتق أولياء الأمور

 

رفع حالة الطوارئ بجامعة حلوان استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل على أن أعمال الانشاءات التي تجري لرفع كفاءة البنية التحتية والصيانة والتشجير وتمهيد الطرق هدفه التحول لجامعة صديقة للبيئة والنهوض بالمظهر الجمالي والحضاري للجامعة وإعادتها

لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي .. الحق مكانك في هذه الكليات
 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءا من اليوم، الأربعاء، الموافق 30-8-2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1-9-2023.

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