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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

أسعار الأرز
أسعار الأرز

حالة من الاستقرار يعيشها السوق المحلي لأسعار الأرز، اليوم الأربعاء 30-8-2023 بالأسواق المحلية، وخاصة بعد قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بأن سلعة الأرز ساعة حرة.

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أسعار الأرز في السوق المحلي اليوم الأربعاء 

فينا سجل سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في السوق المحلي، السائب من 25 إلى 26 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الأرز المعبأ يتراوح سعره بين 30 إلى 35 جنيها للكيلو الواحد حسب الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

سعر كيلو الأرز المعبأ
وسجل سعر الأرز المعبأ 28 جنيهًا بالأسواق المحلية للكيلو الواحد.
سعر طن الأرز
كما انخفض سعر طن الأرز الأبيض "جملة" ليصل بأسعار تتراوح من 18 إلى 20 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 26 ألفا و28 جنيها للطن.

أسباب تراجع أسعار الأرز في الأسواق 

وفي تصريحات سابقة له، صرح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك أسباب اساسية لتراجع أسعار الأرز، لافتا إلى أن هذا الأمر نتيجة للإجراءات المتخذة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتعاقد على شراء كميات أرز أبيض من الخارج وطرحها في الأسواق بأسعار مخفضة للمواطنين.
من جانب طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إعادة النظر في قراره الاخير بشأن سلعة الأرز، لافتا إلى أن تعداد مصر يتجاوز 115 مليون نسمة، وتقوم الدولة باستصلاح العديد من المشروعات للتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، والأرز يعد من السلع الاستراتيجية. 
خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، تابع الإعلامي أحمد موسى، :"يجب إعادة النظر مرة أخرى في قرار منع صرف الأرز على بطاقة التموين، لأن الأرز وجبة أساسية للمصريين، ولا يجب فرض سلع بعينها على المواطن، وطالما هناك اكتفاء ذاتي يجب إتاحة الأرز على بطاقة التموين، موضحًا أن الدولة مخصصة 127 مليار جينه دعم للسلع التموينية والخبز. 

وفي السياق نفسه أشار مقدم برنامج على مسؤوليتي، إلى أن التوقيت الحالي بمنع صرف الأرز على بطاقة التموين غير مناسب وكان لابد تأجيله للفترة المقبلة. 
 

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