بـ22 جنيهًا في المجمعات الاستهلاكية.. ما حقيقة رفع الأرز من بطاقات التموين؟

جدل كبير بعد تصريحات وزير التموين بشأن مصير صرف الأرز في بطاقات التموين، حيث خرج الدكتور علي المصيلحي في تصريحات له وأعلن أن سعر الأرز 12.5 جنيه لم يعد متاحا على بطاقات التموين ولكن يتم طرحه بـ 22 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، وذلك حسبما نشرت فضائية العربية.
وتابع التقرير أن المتحدث باسم الوزارة تحدث عن ما يقصده الوزير وأكد على أن صاحب البطاقة التموينية يستطيع صرف الأرز بسعر 22 جنيها من المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة التي تشهد حاليا استمرار ضخ هذه السلعة.
مخزون الأرز آمن
وأكد وزير التموين أن مخزون الأرز آمن، ومصر لديها ما يكفيها لنحو 3.3 شهر مع استمرار حظر التصدير إلى الخارج واقتراب موسم الحصاد في سبتمبر.