الأرز بـ 15 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بعد قرار الحكومة

تسعي الحكومة إلي توفير كافة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة فى ظل الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع كما أنها لم تدخر جهدا أيضا فى خفض أسعار الأرز ومواجهة جشع التجار.

خفض أسعار الأرز



ومن خلال مجموعة من الخطوات والإجراءات سعت الحكومة إلي توفير الأرز بأسعار مخفضة للمواطنين عبر المعارض التي انتشرت فى كافة ربوع مصر وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشهدت أسعار الأرز خلال الأيام القليلة الماضية حالة تراجع كبير نتيجة قرب حصاد المحصول الجديد وأيضا زيادة المعروض فى الأسواق .

وسجلت أسعار الأرز هبوط حيث تبدء أسعار الأرز من 15 لـ22 جنيهًا حسب الجودة والتعبئة، وهناك مقترح بزيادة 10 جنيهات على البطاقة لزيادة مشتريات الفرد من السلع بحسب ما أكده السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، قبل ساعات في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد.

ومن المقرر طرح الأرز فى المجمعات الاستهلاكية بأسعار فى متناول جميع المواطنين حيث أن الـ 50 جنيه المقررة لدعم الفرد تتيح له شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيه و كيلو سكر بسعر 12.6 جنيها ومكرونة زنة 400 بسعر 6.5 جنيه وفق ما اكده الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.





طرح الأرز في المجمعات الاستهلاكية

وسيكون المعروض من الأرز في الأسواق سيكون أرخص من المعروض في السوبر ماركت كما بعض المجمعات الاستهلاكية موجود بها كميات من الأرز ولم تباع وذلك وفق تصريحات السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

وأكد السيد دايرة، وجود "احتياطي استراتيجي من الأرز، ولدينا فائض حاليا أيضا، وسعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية يصل إلى 22 جنيها".

حقيقة إلغاء صرف الأرز على بطاقة التموين



وأوضح السيد دائرة أن عدم صرف الأرز على البطاقة التموينية ليس بسبب العجز ولا أزمة في السوق، لافتا إلي أنه تم استلام أول دفعة من الأرز الجديد مما سيجعل هناك وفرة في الأرز الفترة المقبلة.



قائمة أسعار السلع التموينية شهر سبتمبر

سعر كيس ملح الطعام، وزن 300 جرام نحو 1 جنيه.

سعر بسكويت يويوز، السادة إلى 1 جنيه.

سعر بسكويت يويوز، ويفر أنواع قيمة 2 جنيه.

سعر كيس سائل غسيل الأواني، وزن 80 جرامًا فوصل إلى 2 جنيه.

سعر صابون الغسيل، وزن 125 جرامًا نحو 2.25 جنيه.

سعر بسكويت تومورو، بأنواعه، نحو 3 جنيهات.

سعر بسكويت بوو، بأنواعه، إلى 3 جنيهات.

بلغ سعر الشاي الناعم، وزن 40 جرامًا قيمة 3.5 جنيه.

يسجل سعر الخل 5%، الـ 900 مللي نحو 4.25 جنيه.

سعر الصلصة، وزن الـ300 جرام، إلى 4.75 جنيه.

سعر المكرونة، وزن الـ400 جرام، نحو 5.25 جنيه.

يبلغ سعر صابون التواليت، وزن الـ125 جرامًا نحو 5.50 جنيه.

يصل سعر جبنة تتراباك، وزن 250 جرامًا، إلى 7 جنيهات.

سعر الفول المعبأ، وزن الـ500 جرام، نحو 7.50 جنيه.

سعر السكر المعبأ، وزن الـ 1 كيلو، نحو 10.50 جنيه.

سعر الأرز المعبأ، وزن الـ1 كيلو، إلى 10.50 جنيه.

سعر المسحوق العادي اليدوي، وزن الـ800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

سعر المكرونة، وزن الـ800 جرام، نحو 10.50 جنيه.

سعر العدس المجروش، وزن الـ500 جرام، إلى 11 جنيهًا.

وبلغ سعر جبنة تتراباك، وزن الـ500 جرام، نحو 13 جنيهًا.

سعر المسحوق الأتوماتيك، وزن الـ800 جرام، إلى 17.50 جنيه.

سعر اللبن الجاف، وزن الـ125 جرامًا، نحو 20 جنيهًا.

سعر زيت الخليط 0.8 لتر، نحو 23 جنيهًا.

سعر المسلى الصناعي، وزن الـ800 جرام، إلى 24 جنيهًا.



وكان وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت فى تقرير لها توفير كميات كبيرة من الأرز لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، وأن المخزون يكفى لأكثر من 3.3 شهر.



فيما اكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجى من المحصول، تواصل المركز مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضى، وقد تم نفى تلك الأنباء.

وأكدت الوزارتان، أنه لا صحة لوجود عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجى من المحصول، وشددتا على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعى بما فيها الأرز.

موعد صرف السلع التموينية



ومن المقرر أن يتم صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بداية من يوم الجمعة 1-9-2023 المقبل، كما أن أولوية الصرف فيها تكون للزيت والسكر في البطاقة كما أنه هناك 5 سلع تموينية جديدة يتم صرفها عبر منافذ البيع، تتضمن «تونة، دقيق معبأ، مربى، طحينة بيضاء، مسلى نباتي».