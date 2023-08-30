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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية وعيار 21 يسجل 2215 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط توقعات بتخفيف الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية المتشددة، عقب ظهور بيانات سلبية اقتصادية، تدعم هذا التوجه، في حين تترقب الأسواق في وقت لاحق اليوم، صدور  بيانات الناتج المحلي الإجمالي من أبريل إلى يونيو، بجانب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي غدًا الخميس.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2215 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات، لتسجل مستوى 1940 دولارًا.

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أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2532 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1899 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1477 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 17720 جنيهًا.
ولفت، إمبابي، إلى تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، يعزي إلى تراجع الطلب بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية، وسط حالة من انعدام اليقين والضبابية لدى المواطنين حول الأوضاع الاقتصادية، لاسيما مع تجدد شائعات خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2235 جنيهًا، ولامس مستوى 2200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 2220 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 22 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1915 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1937 دولارًا.

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