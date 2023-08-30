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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

الاتحاد يشارك في الاجتماع التأسيسي لمنتدى الأحزاب السكندرية

منتدى الأحزاب السكندرية
منتدى الأحزاب السكندرية

شارك حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، في الإجتماع التأسيسي لمنتدي الأحزاب السكندرية، والذي عقد بمقر حزب العدل بالإسكندرية، ضم أحزاب: "(العدل ، الاتحاد ،الجيل الديمقراطي ، مصر القومى ، الاحرار الاشتراكيين ، المحافظين ، الإصلاح والنهضة).

يأتي ذلك كخطوة هامة  لتوحيد جهود العمل الخدمى بالمحافظة وإطلاق برامج التدريب والتثقيف السياسي.

وتضمنت بنود الوثيقة  التاسيسية التي تم الاتفاق عليها، أن المنتدى يأتي إيمانا بالثوابت الوطنية ومن منطلق المسؤولية السياسية، من أجل عودة الأسكندرية عروسا للبحر المتوسط كما كانت باعتبارها واحدة من أهم محافظات مصر والعاصمة الثانية وسيتم قريبا الأعلان عن موعد التدشين الرسمى للمنتدى.

ورحب أعضاء المجلس الرئاسي للمنتدي  بإنضمام أى أحزاب سياسية أخرى إلى المنتدي شريطة تخطي الأيديولوجيات السياسية المختلفة فالهدف هو حل كل المشاكل والمعوقات التى تواجه المواطن السكندري اثناء مباشرة حياته اليومية والتواصل الدائم مع المسئولين المختصين التنفيذيين لسرعة حل هذه المشاكل و ازالة المعوقات مع وضع بعض الحلول من خلال لجان متخصصة مشكلة من جميع الأحزاب المشاركة بالمنتدى عن طريق  التواصل الإيجابي مع الجهات المسئوله والتنفيذيه من اجل التعاون المشترك فى خدمة المواطنين . حتى تكون محافظة الاسكندريه نموذجا يحتذى به فى كافة المحافظات.

وسوف يتم تشكيل عدة لجان لأهمية التوافق وخلق مساحات مشتركة بين الجميع  بالإضافة للاتفاق على أهمية التدريب والتثقيف المشترك لجميع الفئات  والمراحل العمرية والعمل على نشر الوعى السياسي والثقافى بين الشعب السكندرى  بالإضافة إلى إنبثاق مجلس استشاري لمحافظة الإسكندرية يتكون من أمناء الأحزاب ومن يرشحونه من أعضاء احزابهم من جميع التخصصات المختلفة  لدراسة كل مشاكل المواطنين ويعد ذلك  بديلا اطلقته احزاب المنتدي للمجالس المحلية لحين انعقادها وذلك بعد تأهيل كوادر الاحزاب عن طريق دورات سياسية مكثفة.


وضم تشكيل أعضاء المجلس الرئاسي للمنتدي، سعد الجمل، حزب الاتحاد،عمر عوض حزب الجيل الديمقراطي، محمد ابو شنب حزب العدل ، عادل درغام/ حزب الاحرار الاشتراكيبن، عاطف فوزي/ حزب مصر القومي، جمال الشريف/ حزب المحافظين، كريم عبد الغني/ حزب الاصلاح والنهضة،  عادل بدر / آمين التخطيط والرصد بالمنتدي.

شارك إيضا في الحضور. د. سمير الشيخ حزب المحافظين، أحمد حمدي أمين التنظيم لحزب الجيل الديمقراطي بالأسكندرية، أحمد السيد حزب العدل،  سعد سليم حزب مصر القومي، وحضر من تنسيقية الاحزاب إسلام الجندي حزب العدل ، شيماء عبد الرسول حزب الإتحاد ، م. محمد عبد الغني / حزب مصر القومي م/ محمد عطيه فرغلى حزب مصر القومي

حزب الاتحاد الاتحاد رضا صقر منتدي الأحزاب السكندرية العدل

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