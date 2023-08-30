سيارات فاخرة 2024 متعددة الاستخدمات | صور

يضم السوق العالمي للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الفاخرة موديل 2024 التي تمتلك مميزات وتكنولوجيات متطورة تهدف الي راحة سائقها وراكباها ، بالإضافة الي امتلاكها لمحركات قوية ، ودائما ما يفضل المواطنين بمختلف الدول اقتناء السيارات التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية .
- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات فاخرة موديل 2024 منها سيارة ريفيان R1S، وهوندا أوديسي، ولينكولن نافيجيتور، ومرسيدس بنز EQS ، وفورد اكسبيديشن :
1- ريفيان R1S
تنتج سيارة ريفيان R1S موديل 2024 قوة تصل إلى 835 حصان ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في 3 ثواني ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 321 كم/ساعة بالشحنة الواحدة
2- هوندا أوديسي
تحتل سيارة هوندا أوديسي موديل 2024 المركز الأول في تصنيفات الميني فان ، بعدما حصلت على جائزتي أفضل حافلة صغيرة للعائلات لعام 2023 وأفضل حافلة صغيرة للعائلات .
زودت سيارة هوندا أوديسي بمحرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي ، ينتج قوة 280 حصان، وتتسع أوديسي لثمانية ركاب.
3- لينكولن نافيجيتور
تستمد سيارة لينكولن نافيجيتور موديل 2024 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، ينتج قوة 3500 سي سي، وينخفض استهلاك نافيجيتور للوقود بين سيارات الدفع الرباعي الفاخرة كاملة الحجم.
4- مرسيدس بنز EQS الـ SUV
تمتلك سيارة مرسيدس بنز EQS الـ SUV محرك كهربائي ينتج قوة 536 حصان، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 490 كم/ساعة .
وتحتوي مقصورة مرسيدس بنز EQS الـ SUV علي معدات قياسية منها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة، ونظام ملاحة وشحن الأجهزة لاسلكيًا، وستيريو الصوت المحيطي Burmester .
5- فورد اكسبيديشن
تحتاج سيارة فورد اكسبيديشن موديل 2024 الي لتر واحد لقطع مسافة 27 كم/ساعة، وتنتج قوة 440 حصان، وتنتمي فورد اكسبيديشن الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .