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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات فاخرة 2024 متعددة الاستخدمات | صور

سيارات 2024 متعددة
سيارات 2024 متعددة الاستخدامات

يضم السوق العالمي للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الفاخرة موديل 2024 التي تمتلك مميزات وتكنولوجيات متطورة تهدف الي راحة سائقها وراكباها ، بالإضافة الي امتلاكها لمحركات قوية ، ودائما ما يفضل المواطنين بمختلف الدول اقتناء السيارات التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية .

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري 5 سيارات فاخرة موديل 2024 منها سيارة ريفيان R1S، وهوندا أوديسي، ولينكولن نافيجيتور، ومرسيدس بنز EQS ، وفورد اكسبيديشن :


1- ريفيان R1S

 ريفيان R1S  موديل 2024

تنتج سيارة ريفيان R1S  موديل 2024 قوة تصل إلى 835 حصان ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 96 كم/ساعة في 3 ثواني ، ويمكنها قطع مسافة تصل الي 321 كم/ساعة بالشحنة الواحدة

2- هوندا أوديسي

تحتل سيارة هوندا  أوديسي موديل 2024 المركز الأول في تصنيفات الميني فان ، بعدما حصلت على جائزتي أفضل حافلة صغيرة للعائلات لعام 2023 وأفضل حافلة صغيرة للعائلات .

هوندا  أوديسي موديل 2024 

زودت سيارة هوندا أوديسي بمحرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي ، ينتج قوة 280 حصان، وتتسع أوديسي لثمانية ركاب.

3- لينكولن نافيجيتور

سيارة  لينكولن نافيجيتور موديل 2024

تستمد سيارة لينكولن نافيجيتور موديل 2024  قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، ينتج قوة 3500 سي سي، وينخفض استهلاك نافيجيتور للوقود بين سيارات الدفع الرباعي الفاخرة كاملة الحجم.

4- مرسيدس بنز EQS الـ SUV

تمتلك سيارة مرسيدس بنز EQS الـ SUV محرك كهربائي ينتج قوة 536 حصان، ويمكنها أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 490 كم/ساعة .

سيارة مرسيدس بنز EQS الـ SUV موديل 2024 

وتحتوي مقصورة  مرسيدس بنز EQS الـ SUV علي معدات قياسية منها شاشة تعمل باللمس مقاس 12.8 بوصة، ونظام ملاحة وشحن الأجهزة لاسلكيًا، وستيريو الصوت المحيطي Burmester .

5- فورد اكسبيديشن

سيارة فورد اكسبيديشن موديل 2024 

تحتاج سيارة  فورد اكسبيديشن موديل 2024 الي لتر واحد لقطع مسافة 27 كم/ساعة، وتنتج قوة 440 حصان، وتنتمي  فورد اكسبيديشن الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

ريفيان R1S هوندا أوديسي لينكولن نافيجيتور مرسيدس بنز EQS فورد اكسبيديشن

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