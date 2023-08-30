سبلايز المدرسة.. صداع في رأس أولياء الأمور في فرنسا

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد في فرنسا، سلطت تقارير إعلامية محلية عديدة الضوء علي مستلزمات المدرسة أو ما يعرف بالسبلايز التي تطلبها المدرسة من طلابها. وأبرزت الصحف الفرنسية طلبات المدارس من أولياء الأمور ووصفتها بالمبالغة، داعية لوضع حد لها.

ووصف تقرير نشرته صحيفة لوباريزان الفرنسية الأمر بأنه يدفع الآباء أحيانًا إلى الانهيار العصبي في ممر المكتبات بينما يبتاعون مستلزمات المدرسة التي طلب منهم شراءها.

وتساءل موقع “سود-اويست” الفرنسي “هل يحق للمدرسين المطالبة باختيار اللوازم أو الشكل أو العلامة التجارية؟”

وأضاف التقرير أنه غالبًا ما يخشى الآباء قائمة اللوازم المدرسية، لأسباب تتعلق بالميزانية، ولكن أيضًا بسبب الاختيارات التي يفرضها المعلمون.

ومنذ عام 2013، قامت وزارة التربية والتعليم في فرنسا بنشر مذكرة توصي مديري المدارس بـ”توصيات عادلة فيما يتعلق بشراء المستلزمات المدرسية ووضع آليات مواتية للتعاون وتبادل المستلزمات، ولا سيما عمليات تبادل التوريدات”.

لقد تم منذ فترة طويلة انتشار جمعيات الآباء، التي غالبًا تقوم بتأجير الكتب لمدة عام وبالتالي إعادة استخدامها لعدة أجيال من الطلاب. ولكن بالنسبة للمستلزمات المدرسية، غالبًا ما ترتبط القوائم بالمعلمين الذين يحترمون بشكل أو بآخر نصيحة مذكرة عام 2013: خففوا الحقائب، ولا تثقلوا الميزانيات، وفضلوا الأشياء المعاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير.