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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل شباب جنوب سيناء يستقبل لجنة متابعة أعمال تطوير معسكر رأس سدر والطور

معسكر راس سدر
معسكر راس سدر

استقبل محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم، وفدا من مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة  برئاسة المهندس محمد حسن  لمتابعة أعمال تطوير  معسكري  رأس سدر وطور سيناء لتكون قبلة لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ولتعريف  الشباب المصري ببلدهم وإعلاء قيم الولاء والانتماء، وتنشيط السياحة الداخلية في مصر.

يأتي ذلك وفقا لرؤية القيادة السياسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي تسعى لتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

معسكر راس سدر

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رأس سدر استقبال لجنة متابعة الشباب والرياضة جنوب سيناء

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