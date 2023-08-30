وكيل شباب جنوب سيناء يستقبل لجنة متابعة أعمال تطوير معسكر رأس سدر والطور

استقبل محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء اليوم، وفدا من مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد حسن لمتابعة أعمال تطوير معسكري رأس سدر وطور سيناء لتكون قبلة لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة ولتعريف الشباب المصري ببلدهم وإعلاء قيم الولاء والانتماء، وتنشيط السياحة الداخلية في مصر.

يأتي ذلك وفقا لرؤية القيادة السياسية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التي تسعى لتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

معسكر راس سدر

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