بعد ايقافها عن الحفلات فى مصر.. شاهد الفيديو المتسبب فى أزمة سارة زكريا

تعرضت المطربة اللبنانية سارة زكريا للايقاف عن احياء أى حفلات داخل مصر بعد حفلها الأخير وتلفظها خلاله بلفظ خارج ادي إلى عضب الكثيرين.



وقرر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مساء أمس الثلاثاء ايقاف سارة زكريا عن العمل فى مصر واستدعاء مدير اعمالها ياسر الحريري للتحقيق معه.





الفيديو المتسبب فى الأزمة

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لسارة زكريا من حفلها الأخير فى مصر وهي تتلفظ بلفظ خارج وهو ما ادي الى ايقافها من قبل نقابة المهن الموسيقية

شاهد الفيديو

أزمة سارة زكريا

تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا، صاحبة “أغنية تيجي نتجوز بالسر”، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي مع حسن شاكوش تسبب في حالة جدل كبير.

وظهرت في الفيديو سارة زكريا، وهي تقول للجمهور المتواجد في حفلها “هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟”، مما أثار غضب الجمهور.

عمر كمال وسارة زكريا يطرحان أغنيتهما الجديدة

وفي سياق آخر، طرح عمر كمال، أغنيته الجديدة “يابيبي” التي يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

وبدأ الثنائي فى الترويج للأغنية من خلال صحفتهما الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام حيث طرح كل منهما البوستر الدعائى للأغنية.