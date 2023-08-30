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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلشي: إضراب جديد للصحفيين في مكتب BBC القاهرة 4 سبتمبر

صدى البلد

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن قرار  الزملاء الصحفيين والعاملين في مكتب BBC القاهرة، الدخول فى إضراب جديد عن العمل، يوم الإثنين 4 سبتمبر المقبل، وذلك ضمن سلسلة التصعيد التي يقوم بها الزملاء، ضد السياسة المالية التمييزية التي تنتهجها الإدارة ضدهم.

 

وأضاف نقيب الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين، مُمثلة في النقيب خالد البلشي، ووكيل النقابة للتسويات محمد سعد عبدالحفيظ؛ للإعلان عن تفاصيل جديدة في أزمة الزملاء بـBBC، وذلك بمقر مكتب القاهرة.

 

وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة هي الداعية للإضراب هذه المرة، وهي من أخطرت الجهات به، وهذا يُلزم كل أعضاء النقابة من العاملين في BBC للمشاركة، ومن حق النقابة أن تُحيل المُخالف للتحقيق، وتُحقق معه، والمخالف من غير الأعضاء سيتم إعلان موقفه بشكل عام للجميع، مؤكدًا أن هذا ليس دعوة للضغط على أي طرف، ولكنها قضية يجب أن يتضامن معها الجميع، مضيفا  أن ما تقوم به إدارة BBC، أسوأ من ممارسات الرأسماليين، ووصلت لتهديد الزملاء بالفصل، وأيضًا لخصم أيام الإضراب من رواتبهم، وهي ممارسات لم تكن تتخيّلها النقابة.

 

ووجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين الشكر إلى الاتحاد الوطني للصحفيين فى بريطانيا لتضامنه مع قضية الزملاء العاملين فى الإذاعة البريطانية بمكتب القاهرة.

 

وقال البلشي إن الاتحاد الوطني للصحفيين فى بريطانيا نظم  وقفة احتجاجية أمام مقر bbc في لندن دعما للعاملين في مكتب القاهرة، مشيرا إلى دعمه للزملاء ورفع مطالبهم.

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