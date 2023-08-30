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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل جنوب سيناء تنظم ملتقى للسلامة والصحة المهنية بمشاركة 20 شركة صناعية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية بشركة السويس للزيت، بمشاركة 20 منشأة صناعية فى صناعة الثروة المعدنية من استخراج البترول والمناجم والمحاجر، و25 مسئول سلامة وصحة مهنية  بتلك الشركات، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة في ختام زيارته للمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المنشآت وسلامة العمال وحمايتهم من المخاطر بين العاملين والمسئولين بالشركات العاملة داخل المحافظات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح أشرف علم الدين، مدير المديرية، أنه فى ختام زيارة وزير العمل حسن شحاتة الأخيرة لمحافظة جنوب سيناء، أصدر توجيهاته بضرورة تعزيز علاقات العمل ودعم خطط التنمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلى الفور استجابت المديرية ونظمت فعاليات ملتقى  السلامة والصحة المهنية بمشاركة 20 منشأة صناعية فى صناعة الثروة المعدنية من استخراج البترول والمناجم والمحاجر لأول مرة بشركة السويس للزيت صغيرة للتوعية بثقافة السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة لطرفي العمل "صاحب العمل والعامل"، تتوفر فيها جميع وسائل السلامة والصحة المهنية.

وقال مدير المديرية إن فعاليات الملتقى جرت على مدار يومين بمقر الشركة بجنوب سيناء لنشر مفاهيم وثقافة وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وذلك  بمشاركة 25 مسئول سلامة وصحة مهنية  بالمحافظة. 

وأضاف أن الملتقى تضمن أيضاً محاضرات ألقاها الكيميائي محمد مدكور والكيميائى طارق مصطفى، جرت خلالها مناقشات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين وتبادل الآراء. 

جاءت فعاليات اليوم الأول بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الخياط، وأحمد مصطفى، وكيل مديرية العمل بجنوب سيناء، والعميد سامح المتولى، رئيس مدينة أبو رديس، نيابة عن اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة ومناخ مستقر يزيد من الإنتاجية ويحقق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

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