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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استايل غريب.. إسعاد يونس تخضع لجلسة تصوير جديدة

اسعاد يونس
اسعاد يونس

خضعت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الأجنبية.
 

وظهرت إسعاد يونس خلال هذه الجلسة بلوك مختلف تماما عما اعتادت الظهور به طوال الفترة الماضية، وهو ما جعلها تتصدر صفحات السوشيال ميديا، حيث أنه نال اعجاب الكثيرين.

ونشرت مجلة فوج الأجنبية عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام مجموعة من الصور التى خضعت لها اسعاد يونس وسط تفاعل كبير من الجمهورالذى اعرب عن إعجابه الشديد بهذا اللوك فى التعليقات.


 

اسعاد يونس

 

ضيف اسعاد يونس القادم

 

يحل الفنان ماجد الكدواني الإثنين ، ضيفا على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ، في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي يعرض على قناة Dmc

ومن المقرر أن يتحدث عن النجاحات الكبيرة الذي حققها خلال الفترة الماضية، وعلاقته الشديدة الذي تجمعه بالفنان كريم عبد العزيز وقصة الصداقة القوية الذي تجمعهم وأبرز المحطات فى حياته الفنية.

اسعاد يونس

 

ويذكر أن حظى مسلسل موضوع عائلي في جزئيه الأول والثاني من بطولة الفنان ماجد الكدواني على إشادة واسعة من قبل الجماهير.

ومعروف عن ماجد الكدواني قدرته الكبيرة على التألق في جميع أدواره وإبهار جمهوره بتقمص الشخصيات المختلفة، فهو له تاريخًا كبيرًا في تجسيد الشخصيات بأسلوبه المتفرد ويصفه جمهوره بـ “ماجد المارد”،وذلك عن أدائه دور الأب في مسلسل “موضوع عائلي” ليصبح حديث السوشيال ميديا ويتلقى إشادات واسعة عن قدرته بفرض الضحك والبكاء على مشاهديه في الحلقة نفسها.

وقال الكدوانى أن أسباب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، هو الخوف من الجزء الأول، موضحًا أن الجميع في الجزء الثاني تحلوا بمصداقية أعلى وهذا لا يقلل من مصداقية الجزء الأول، معقبًا: "ربنا مش بيضيع تعب حد أبدا"

وأكد الفنان ماجد الكدواني أن سيناريو مسلسل موضوع عائلي مبني على أسس دراما حقيقية و أساسات قوية، متابعًا:"عشان كدا الناس صدقت".

 

وتابع: "الأعمال المتماسكة لازم هتنجح لأنها هتتصدر واحنا لو صدقنا نفسنا.. الناس هتصدقنا ويستمتعوا بالعمل الفني اللي بيتعرض ليهم".
 

 

 

الفنانة والاعلامية إسعاد يونس اسعاد يونس صاحبة السعادة

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