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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمل السويس تختتم برنامجا تدريبيا على مهارات اللغة الإنجليزية

لقاء اليوم
لقاء اليوم

اختتمت مديرية العمل بمحافظة السويس ، البرنامج التدريبي المجاني الرابع على تعليم مهارات اللغة الانجليزية  وتسليم شهادات إتمام التدريب لعدد 43 متدرب ومتدربة منهم 2 من ذوى الهمم ، في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المديرية مع أكاديمية امريكان هوم للغات بالسويس لتدريب عدد 1000 متدرب لشباب وفتيات السويس ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل بالمحافظات لتأهيلهم و إصقال مهاراتهم للالتحاق بفرص عمل لائقة ومناسبة تساهم في الحد من معدلات البطالة وتحقق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

وأوضح حاتم جاد الرب مدير اامديرية  ، انه استمع إلى آراء المتدربين في الدورة التدريبية المجانية التي وفرتها المديرية لهم ، والذين أشادوا بالبرنامج التدريبي والمهارات التي تعلموها خلال فترة التدريب ، آملين بإستمرار تلك البرامج وتوفير برامج جديدة على وظائف المستقبل تؤهلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة ، مقدمين الشكر والتقدير لوزير العمل وفريق عمل المديرية على جهودهم لإنجاح فعاليات تلك الدورة التدريبية وتقديم مناهج تدريبية على أعلى مستوى على أيدي مدربين مؤهلين .

واَضاف مدير المديرية انه يمكن للشباب من الجنسين للالتحاق ببرامج التدريب المجانية التي توفرها المديرية التقديم بمراكز التدريب المهنى الثابتة وإدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية ، لمن هم في سن 18 إلى 45 سنة ، من الحاصلين على المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل ، واختيار البرنامج المناسب لهم من بين فرص التدريب المتاحة ، كما يحصل المتدربين في نهاية الدورات التدريبية على شهادة معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل والعمل بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة وخارجها .

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