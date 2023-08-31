نشرة المرأة والصحة.. بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال.. في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي .

تصدرت الفنانة كندة علوش تريند السوشيال ميديا بعد ظهورها الأخير خلال صورة تجمعها بزوجها الفنان عمرو يوسف والفنان عبد الباسط حموده

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور الفرق بين الدواء الأصيل والدواء المثيل او المعروف بالادوية البديلة

نشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الخاص على انستجرام ، صورة تجمعه بزوجته احتفالا بعيد ميلادها