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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هيئة الدواء تكشف الفرق بين الادوية الاصلية والبديلة

صدى البلد

نشرت هيئة الدواء المصرية علي صفحتها الرسمية بالفيسبوك منشور الفرق بين الدواء الأصيل والدواء المثيل او المعروف بالادوية البديلة

واكدت هيئة الدواء أن المثائل للأدوية عبارة عن أدوية تحتوي على نفس المادة الفعالة للدواء الأصيل، وهناك العديد من الفوائد لوجود المثائل للأدوية، بما في ذلك:  

نفس الفعالية: المثائل للأدوية فعالة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تحتوي على نفس المادة الفعالة. 
نفس السلامة: المثائل للأدوية آمنة بنفس القدر مثل نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس الدراسات الفنية. 
نفس الجودة العالية: المثائل للأدوية بنفس الجودة مثل  نظيراتها ذات العلامة التجارية، حيث أنها تخضع لنفس معايير الجودة.

من المهم ملاحظة أن هناك بعض الاختلافات بين المثائل للأدوية ونظيراتها ذات العلامة التجارية؛ فقد تختلف المثائل للأدوية في لونها أو نكهتها. ومع ذلك، فإن هذه الاختلافات لا تؤثر على فعالية أو سلامة الدواء.

إذا كنت تبحث عن بديل لدواء ذي علامة تجارية، تنصح هيئة الدواءالمصرية باستشارة الصيدلي بخصوص المثائل المتاحة.
 

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