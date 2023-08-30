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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حسام صلاح يكشف تفاصيل المشروعات الجديدة لـ جامعة القاهرة

الدكتور حسام صلاح
الدكتور حسام صلاح

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة ، عن مشروعات مستشفيات جامعة القاهرة 

وقال الدكتور حسام صلاح خلال تصريح لصدى البلد ، جامعة القاهرة تقوم حاليا بتطوير مستشفى قصر العينى بنحو مليار و ٣٠٠ مليون جنيه ، جزء كبير من مساهمات التمويل الذاتى ، تم بالفعل تطوير قطاعات هامة منها الاستقبال و الطوارئ الجديدة و ما تم فى بعض الوحدات مثل القسطرة و وحدة المناظير الحديثة و وحدة الإشاعة.

العيادات الخارجية بمستشفى القصر العينى ، تقدم خدمات متكاملة وهذا يقلل الحمل على القسم الداخلى ليصبح هناك مساحة للمرضى المحتاجين إلى الاقامة فيكون هناك فرصة اننا نعالج مرضى أكثر فى القسم الداخلى  

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وفى مستشفى أبو الريش تم افتتاح قسم قلب جديد و هذا مشروع هام بشكل كبير ، بإلإضافة إلى العيادات الخارجية بمستشفى ابو الريش وهذا مجمع متميز يقدم كافة الخدمات الخارجية المتاحة ، كما أن تشغيله مميكن ، ويوجد به التخصصات الدقيقة للأطفال

وخلال الفترة القادمة يوجد مشروع القرض السعودى وهذا لم يشارك فيه الجانب السعودى فقط و لكن الدولة المصرية تشارك فيه و هى الشريك الأعظم و الآساسى فيه

كما يستم استكمال تطوير قصر العينى و الذى من خلاله يتم نقل قصر العينى نقله مختلفة بتقديم خدمات علاجية طبقا للاكواد العالمية الموجودة ولذلك لأن لدينا كفاءات لديهم ثقل على مستوى العالم

بمشروع القصر العينى مركز لتعليم المحاكاة و نريد أن يخرج النور ، كما قمنا بانشاء مراكز متخصصة للعيون، لدينا بالفعل اقسام للعيون و لكن حولنا الخدمات انها تكون مطابقة للأكواد


بالاضافة إلى مستشفى ابو الريش الجديدة ، هناك مبنى مستقل للتدريب و التعليم كما يوجد به ايضا مكان فندقي لإقامة ذوى الأطفال ، وفى النهاية لدينا احلام كثيرة تتحرك هذه الفترة نتمنى انها تظهر للنور بشكل سريع

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