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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 .. بشرى لطلاب الـ 50% بمؤشرات المرحلة الثاثة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بفارغ الصبر مواعيد فتح باب التنسيق الإلكتروني حتي يتمكنوا من تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 خاصة بعد انتهاء طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التسجيل عبر موقع تنسيق الجامعات 2023.

اقترب موعد الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023، لذلك يبحث الطلاب لمعرفة الكليات المتاحة لهم والحد الأدني للكليات والمعاهد، ومعرفة مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بالإضافة إلى رابط موقع التنسيق الإلكتروني.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الثالثة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، ويتوقع بشكل كبير أن تكون قريبة من تنسيق العام الماضي، هذا باعتبار أن هناك توافقًا كبيرًا في نسبة النجاح للسنة الماضية والحالية

وأكد مصدر مسئول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنبة وموسيقية والحصول لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار إلى أنه تأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشرات كليات الآداب والحقوق بها حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 61.5% ، بينما حقوق انتساب 59.8%.

الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي :


تربية نوعية موسيقية بور سعيد
تربية رياضية بنين العريش
تربية رياضية بنات العريش
تربية نوعية فنية مطروح
تربية شعبة تربية فنية السويس
تربية موسيقية حلوان
تربية رياضية بنات بني سويف
تربية نوعية فنية سوهاج
تربية نوعية موسيقية المنصورة
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية
تربية نوعية موسيقية طنطا
تربية رياضية بنات الفيوم
تربية رياضية بنات المنيا
تربية رياضية بنين الوادي الجديد

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