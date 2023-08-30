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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برعاية فيتوريا .. انفراجة في أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر |خاص

فيتوريا
فيتوريا

​علم صدى البلد ، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، استقر على استبعاد عدد من لاعبي الأهلي المختارين ضمن قائمة المنتخب عقب مباراة  إثيوبيا المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية.

وأكد مصدر مطلع أن فيتوريا استقر على استبعاد عدد ما بين 2 أو 3 لاعبين من لاعبي الأهلي المختارين بعد مواجهة إثيوبيا ولن يشاركوا في المباراة الودية أمام تونس المقرر إقامتها 12 سبتمبر المقبل لإعطاء الفرصة لانضمامهم للأهلي مبكرا قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري 15 سبتمبر في نهائي السوبر الإفريقي .

وأضاف أن فيتوريا يتفهم موقف الأهلي وخوضه مباراة مهمة أمام اتحاد العاصمة ، وأكد المصدر انضمام لاعبي الأهلي المختارين لمعسكر المنتخب وعدم الاستغناء عن أي لاعب قبل مواجهة إثيوبيا.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ،  قائمة تضم  ٢٦ لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر  المقرر انطلاقه في الفترة من ٤ – ١٢  و يتخلله مباراتي اثيوبيا  في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار ، و  ودية تونس ، واللاعبون هم :


محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
حسام عبد المجيد 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
مروان عطية 
سام مرسي 
حمدي فتحي 
محمود حماده 
محمد رضا بوبو 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
ابراهيم عادل 
مصطفي محمد 
محمد شريف 
أسامه فيصل

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