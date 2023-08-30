محمد صلاح في اتحاد جدة .. تامر أمين يكشف مفاجأة

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" صلاح مش بيتكلم خالص عن الجدل المثار عن انتقاله للاتحاد السعودي ".

وأضاف أمين:" محمد صلاح عاجبه إنه حديث العالم بالحديث عن انتقاله على اتحاد جدة السعودي".

وتابع تامر أمين :" يورجن كلوب يؤكد دائما أن محمد صلاح باق في ليفربول، وإدارة ليفربول قامت بنشر فيديو لمحمد صلاح وهو يقوم بالتدرب في الجيم ".

واكمل تامر أمين :" هناك مصدر سعودي أكد أن محمد صلاح سيكون في جدة يوم الاثنين المقبل للانضمام على اتحاد جدة ".

ولفت تامر أمين :" شبكة espn العالمية أصدرت تقرير بعنوان قضي الامر صلاح في السعودية الأسبوع المقبل "، مضيفا:" من حقنا نقلق قلق إيجابي على محمد صلاح لان كلنا بنعتبر صلاح فخرنا وابننا وأسطورتنا ".