عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد صلاح في اتحاد جدة .. تامر أمين يكشف مفاجأة

محمد صلاح
محمد صلاح

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

 

طلب عاجل من أحمد موسى لـ محمد صلاح: "عمرك ما تأخرت عن بلدك"

اتحاد جدة يجهز عرضًا ضخمًا لـ ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" صلاح مش بيتكلم خالص عن الجدل المثار عن انتقاله للاتحاد السعودي ".

 وأضاف أمين:" محمد صلاح عاجبه إنه حديث العالم بالحديث عن انتقاله على اتحاد جدة السعودي".

وتابع تامر أمين :" يورجن كلوب يؤكد دائما أن محمد صلاح باق في ليفربول، وإدارة ليفربول قامت بنشر فيديو لمحمد صلاح وهو يقوم بالتدرب في الجيم ".

واكمل تامر أمين :" هناك مصدر سعودي أكد أن محمد صلاح سيكون في جدة يوم الاثنين المقبل للانضمام على اتحاد جدة ".

ولفت تامر أمين :" شبكة  espn العالمية أصدرت تقرير بعنوان قضي الامر صلاح في السعودية الأسبوع المقبل "، مضيفا:" من حقنا نقلق قلق إيجابي على محمد صلاح لان كلنا بنعتبر صلاح فخرنا وابننا وأسطورتنا ".

صلاح محمد صلاح تامر امين ليفربول اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

برعاية فيتوريا .. انفراجة في أزمة انضمام لاعبي الأهلي لمنتخب مصر |خاص

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الزيت بـ 40 جنيها.. المواد الغذائية: انخفاض في أسعار السلع بالأسواق

الشهر دا بس .. المواد الغذائية تعلن مفاجأة بشأن سلع بطاقات التموين

الكيلو بـ 56 جنيها.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض بـ 110

تفاصيل استعداد الدولة لزراعة 750 ألف فدان بنجر .. فيديو

صعب أسامح أبويا| ما سبب تصريحات أنغام القاسية ضد والدها

محمد صلاح في اتحاد جدة .. تامر أمين يكشف مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على أن صحة الكلى في خطر

بكيلو لبن فقط.. طريقة عمل الجبنة القريش

بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

لاصحاب الدايت..طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ