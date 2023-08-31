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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ علوم سياسية: العمل داخل البريكس قائم على التعاون والتنسيق بين الدول

بيركس
بيركس

قال الدكتور محمد  كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن تكتل بريكس ليس منظمة دولية بصورة مماثلة للاتحاد الأوربي، حيث لا يوجد مقر رسمي له في أي دولة. 

وأضاف  أستاذ العلوم السياسية، مع برنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "تن "، أن العمل داخل تجمع البريكس قائم على التعاون والتنسيق بين الدول، وهى الصين، روسيا، الهند، البرازيل، جنوب افريقيا، وكذا المنضمة حديثا ومنها مصر والإمارات والسعودية. 

بنك التنمية التابع للبريكس

وأوضح الدكتور محمد  كمال، أستاذ العلوم السياسية،  أن الدولة المصرية انضمت لـ  بنك التنمية التابع للبريكس الذى أنشأ في عام2015 قبل انضمامها للتجمع نفسه. 

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الدولة المصرية لا تنحاز دولينا لطرف على حساب الآخر  وإنما تسعى لتعدد علاقاتها وتكتل البريكس يسعى لتعدد النظام الدولي.

اعضاء تجمع البريكس تجمع بريكس اجتماع دول البريكس تحالف دول البريكس صدى البلد

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