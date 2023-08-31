أخبار الفن.. الفيديو المتسبب فى أزمة سارة زكريا.. وأسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

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أثارت أسما شريف منير الجدل مجددا بعد ظهورها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بصور من الساحل الشمالي بصحبة ابنتها وهي ترتدي المايوه.



وأحدثت الصور حالة من الجدل الكبير على صفحتها الرسمية خاصة وأنها تظهر فيها بمايوه جريء مما جعلها فى مرمي الانتقادات من جديد.



حرص سالم هيكل زوج الفنانة بشرى السابق على دعمها والتواجد معها في العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم في الإسكندرية.

وحرص أغلب نجوم فيلم أولاد حريم كريم على حضور العرض الخاص بالفيلم بمدينة الإسكندرية، حيث تواجد الفنانين مصطفى قمر وخالد سرحان وتيم مصطفى قمر والفنانات علا غانم وداليا البحيري ورنا رئيس وبسمة وبشرى وغالبية نجوم العمل.

بدأ منذ قليل توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وكان من ضمن الحضور الإعلامية ريا أبي راشد والتى تألقت بغطلالة بيضاء حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أبيض مكشوف الظهر.



أعربت الفنانة علا غانم عن سعادتها بعودتها للفن مجددا من خلال فيلم أولاد حريم كريم مع مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة.



وأضافت علا غانم فى تصريح خاص لصدى البلد، أنها سعيدة بردود أفعال الجمهور عقب مشاهدة الفيلم فى العرض الخاص الذى أقيم مساء أمس بمول مصر، مشيرة إلى أنها استعادت شخصية هالة رفعت التى قدمتها فى الجزء الأول مع تغيرات فى الشخصية بسبب مرور الزمن.



وعن اعمالها الجديدة، أكدت علا غانم أنها تعمل حاليا على ثلاث مشاريع فنية هي عبارة عن فيلم ومسلسلين فى موسم رمضان القادم ولم تفصح عن تفاصيل هذه الأعمال إلا بعد الانتهاء من تصويرها.



تعرضت المطربة اللبنانية سارة زكريا للايقاف عن احياء أى حفلات داخل مصر بعد حفلها الأخير وتلفظها خلاله بلفظ خارج ادي إلى عضب الكثيرين.



وقرر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مساء أمس الثلاثاء ايقاف سارة زكريا عن العمل فى مصر واستدعاء مدير اعمالها ياسر الحريري للتحقيق معه.

