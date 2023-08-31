عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. الفيديو المتسبب فى أزمة سارة زكريا.. وأسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور..

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

 

أثارت أسما شريف منير الجدل مجددا بعد ظهورها على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بصور من الساحل الشمالي بصحبة ابنتها وهي ترتدي المايوه. 

وأحدثت الصور حالة من الجدل الكبير على صفحتها الرسمية خاصة وأنها تظهر فيها بمايوه جريء مما جعلها فى مرمي الانتقادات من جديد.
 

 

زوج بشرى السابق يدعمها في العرض الخاص لـ أولاد حريم كريم

 

حرص سالم هيكل زوج الفنانة بشرى السابق على دعمها والتواجد معها في العرض الخاص لفيلم أولاد حريم كريم في الإسكندرية. 

وحرص أغلب نجوم فيلم أولاد حريم كريم على حضور العرض الخاص بالفيلم بمدينة الإسكندرية، حيث تواجد الفنانين مصطفى قمر وخالد سرحان وتيم مصطفى قمر والفنانات علا غانم وداليا البحيري ورنا رئيس وبسمة وبشرى وغالبية نجوم العمل.

 

ريا أبي راشد تتالق بالأبيض فى افتتاح مهرجان فينيسيا

 

بدأ منذ قليل توافد الفنانين إلى السجادة الحمراء لحضور حفل افتتاح النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

 

وكان من ضمن الحضور الإعلامية ريا أبي راشد والتى تألقت بغطلالة بيضاء  حيث ظهرت وهي ترتدي فستان أبيض مكشوف الظهر.
 

 

فيلم ومسلسلان.. علا غانم تكشف عن أعمالها الجديدة

أعربت الفنانة علا غانم عن سعادتها بعودتها للفن مجددا من خلال فيلم أولاد حريم كريم مع مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة.

وأضافت علا غانم فى تصريح خاص لصدى البلد، أنها سعيدة بردود أفعال الجمهور عقب مشاهدة الفيلم فى العرض الخاص الذى أقيم مساء أمس بمول مصر، مشيرة إلى أنها استعادت شخصية هالة رفعت التى قدمتها فى الجزء الأول مع تغيرات فى الشخصية بسبب مرور الزمن.

وعن اعمالها الجديدة، أكدت علا غانم أنها تعمل حاليا على ثلاث مشاريع فنية هي عبارة عن فيلم ومسلسلين فى موسم رمضان القادم ولم تفصح عن تفاصيل هذه الأعمال إلا بعد الانتهاء من تصويرها.
 

بعد ايقافها عن الحفلات فى مصر.. شاهد الفيديو المتسبب فى أزمة سارة زكريا

 

تعرضت المطربة اللبنانية سارة زكريا للايقاف عن احياء أى حفلات داخل مصر بعد حفلها الأخير وتلفظها خلاله بلفظ خارج ادي إلى عضب الكثيرين.

وقرر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مساء أمس الثلاثاء ايقاف سارة زكريا عن العمل فى مصر واستدعاء مدير اعمالها ياسر الحريري للتحقيق معه.
 

في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز أعمال نجيب محفوظ

 

تحل اليوم ذكرى رحيل الأديب العالمى نجيب محفوظ والذى قدم عددا من الروائع الأدبية والتى تم تحويلها إلى أعمال سينمائية حتى أصبحت من أفضل 100 فيلم فى تاريخ السينما وكانت وما تزال أعمال نجيب محفوظ الأدبية مَحط أنظار صُنّاع السينما والدراما، وعلى مدار العقود الخمسة الأخيرة تم نقل أغلب رواياته إلى الشاشة الكبيرة على يد نخبة من كبار المخرجين مثل: كمال الشيخ، صلاح أبو سيف، عاطف الطيف، وغيرهم

 

 

 

أسما شريف منير ريا أبي راشد بشري علا غانم سارة زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

1000 دولار ومهلة 3 أشهر.. قرار حكومي عاجل لتوفيق أوضاع الأجانب

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

خطفته وموتته ودورت معانا.. أسرة صبي قليوب تروى تفاصيل الواقعة| شاهد

موضوعات متعلقة

فيلم ومسلسلان.. علا غانم تكشف عن أعمالها الجديدة

لطيفة تطرح أغنية "ناس كتير" من ألبومها الجديد

أخبار الفن.. حكاية بدارة صاحبة موال سفاح الجيزة وأكرم حسني يكشف معاناة تصوير العميل صفر

فايا يونان تكشف عن أسهل لهجة تغنت بها فى ألبومها الأخير

العدل فوق الجميع..  حكاية بدارة صاحبة موال سفاح الجيزة المنتشر على السوشيال ميديا

تعرف على أسعار تذاكر حفل محمد الحلو وريهام عبد الحكيم

قبل ختام مهرجان العلمين.. رسالة ويجز لجمهور قبل حفل الجمعة

ناس كتير.. لطيفة تطرح ثالث أغاني ألبومها الجديد

ترشيحاتنا

«أبوالغيط» يفتتح أعمال الدورة العادية 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري

ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

صحف السعودية|استقالة وزير الدفاع البريطاني من منصبه.. تأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو.. انخفاض الصادرات السعودية السلعية بنسبة 31.8% خلال الربع الثاني من 2023

مستوى الصوت وتجنب التشتت.. 8 قواعد لإتيكيت مشاهدة التليفزيون مع العائلة

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

أبو الغيط: المجلس الاقتصادي للجامعة العربية تمكّن من إدارة كافة الملفات بجدارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

ما نصيب الفرد؟ قائمة أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2023 بعد رفع الأرز من البطاقة

كان مشغولا في الساحل.. شاهد| أول صورة لابنة أحمد سعد بعد إصابتها

فيديو

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ