كيف تستفيد مصر من إنشاء وحدة بريكس؟ خبير اقتصادي يوضح

كشف وليد جاب الله الخبير الاقتصاد، تفاصيل قرار الحكومة بإنشاء وحدة "بريكس" لبحث ملفات التعاون مع التكتل ، وكيفية الاستفادة منها.

وقال جاب الله في مداخلة هاتفية في برنامج “ مصر جديدة ” المذاع على قناة “ إي تي سي”، بنك التنمية الذي أسسه بريكس يعمل في مجال البنية التحتية".

وأضاف" إنشاء وحدة لادارة عمليات التعاون والتفاعل مع بريكس، أمر هام، لمصر ولتكتل بريكس".

وتابع" لما قدمنا طلب الانضمام لبريكس كنا نتعامل مع 5 دول فقط ولكن تم إضافة 5 دول جديدة علينا ان ندرس الاوضاع الاقتصادية لهذه الدول في وحدة بريكس التي انشأها مجلس الوزراء".

وأكمل وليد جاب الله :" الوحدة ستقوم بدور مهم في التوصيل بين المستثمرين والفرص الاسثمارية الموجودة في الدول، فمن المهم ان تكون بداية عمل الوحدة بتحديد اوجه التعاون، وان تقدم الوحدة خارطة طريق للمستثمرين المصريين تخبرهم من خلال بريكس عن الدول التي يمكن التعاون معها واوجه التعاون، والتصدير لها، والاستيراد منها".