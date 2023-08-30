السعودية .. قرار عاجل من التعليم بشأن تعليق الدراسة

أعلنت إدارة التعليم في جازان بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق الدراسة الحضورية غدا الخميس، وتحويلها لمنصة مدرستي نظرًا للأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وقالت إدارة تعليم جازان، إنه‏” بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئتين التعليمية والإدارية؛ تقرر تحويل الدراسة ليوم غد الخميس إلى دراسة عن بعد عبر منصة مدرستي في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا”.

وأضافت: “يشمل القرار وسط جازان وصامطة المسارحة والحرث وأبو عريش والعارضة وصبيا والدرب وبيش والعيدابي والداير والمدارس التابعة لها”.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من السيول المنقولة وسط استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكتب المركز علي منصة “إكس”، أن “السيول المنقولة تتدفق من منطقة هطول الأمطار، وتصل منطقة أخرى غير متأثرة بالحالات الجوية”.

وأضاف أن "السيول المنقولة قد تكون مفاجئة لسكان المنطقة، ويحتمل أن تكون قوية وتخرج عن مجاريها، وقد تفيض على مدن وبلدات قريبة”.