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رئيس التحرير
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سارة حازم: نجيب محفوظ الشخص الأعظم في تاريخنا الأدبي

الإعلامية سارة حازم
الإعلامية سارة حازم

أحيت الإعلامية سارة حازم، ذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ، مشيرة إلى أن النجاح كان يسعى إلى نجيب محفوظ وليس العكس.

محفوظ الشخص الأعظم في تاريخنا الأدبي

وقالت، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، أن هناك الكثير من الأسباب التي تجعل نجيب محفوظ الشخص الأعظم في تاريخنا الأدبي، متابعة: "طول الوقت كان مخلصا إلى فن القص والحكي والرواية".
وأضافت سارة حازم، أن نجيب محفوظ ظل الأعظم لأنه طوال الوقت كان مخلصا حتى لعمله كموظف، متابعة: كان يدخل إلى مكتبه كل يوم في نفس التوقيت".
ولفتت إلى أنه بعد محاولة اغتياله عافر وكتب واستمر في الكتابة، مواصلة: "مكنش عنده أي ضغينة من اللى حاول اغتياله، لكنه أهدى له مجموعة من رواياته عشان يقرأها في السجن".
وأكدت أن نجيب محفوظ كان الأعظم أيضًا لأنه كان مصريا حتى النخاع، فظل حتى وفاته يأكل من "عرق جبينه"، منوهة أنه كان يحمل كل القيم المصرية الأصيلة.

رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ الشخص الأعظم السجن مصريا النخاع

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