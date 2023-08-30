ستولتنبرج : لن أمدد ولايتي أمينًا عامًا لحلف الناتو بعد انتهاء فترتي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إنه لن يمدد فترة ولايته كأمين عام للحلف بعد انتهاء هذه الفترة.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ستولتنبرج: “نعم.. هذا هو تمديدي الأخير”.

وأمس، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إنه ناقش مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، خطوات انضمام بلاده إلى الحلف.

وكتب كوليبا، عبر منصة “إكس”: "لقد تحدثت مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، حول الخطوات التالية في طريق أوكرانيا إلى الناتو".

أوضح وزير الخارجية الأوكراني، أنه “ناقش مع ستولتنبرج، النشر الكامل لمجلس أوكرانيا-الناتو وإعداد كييف لمنتدى صناعة الدفاع”.