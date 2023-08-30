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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطاء كارثية .. جنرالات الناتو يدفعون أوكرانيا نحو الهاوية

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن جنرالات الناتو ارتكبوا خطأً في تقييم الوضع قبل الهجوم المضاد الأوكراني، مما أدى إلى خسائر فادحة على الجبهة.

وأضاف جونسون، إن “السياسيين الغربيين والعسكريين يشجعونهم على مواصلة التقدم. وفي رأيي، فإن مثل هذا سوء التقدير العسكري لجنرالات الناتو أمر غير مقبول بكل بساطة".

وشدد على أن الهجوم المضاد الأوكراني محكوم عليه بالفشل مقدما.

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وقال جونسون: "الأمر بسيط للغاية. لا يمكنك مهاجمة مواقع محصنة دون أن يكون لديك ميزة جوية، أو على الأقل تكافؤ... أوكرانيا لا تمتلك هذا. يمكنهم إطلاق طائرة أو طائرتين، لكن يتم إسقاطهم على الفور".

الهجوم المضاد الأوكراني الناتو جنرالات الناتو

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