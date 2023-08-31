يوسف الحسيني : العلمين الجديدة واحدة من انعكاسات الجمهورية الجديدة

تحدث قال الإعلامي يوسف الحسيني، عن مهرجان العالم علمين الذى أقيم بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن المدينة نفسها نقلة حقيقة للساحل الشمالي.

وأضاف يوسف الحسيني خلال برنامج “التاسعة” عبر القناة “الأولى” أن مهرجان العالم علمين احدث نقلة نوعية في الساحية بشكل عام وسياحة المهرجانات بشكل خاص.

وأكد يوسف الحسيني أن مدينة العلمين استضافت العديد من الزعماء والقادة على مستوى العالم، مؤكدا أنها انعكاس من انعكاسات الجمهورية الجديدة.

الشركة المتحدة

وأكد الاعلامي يوسف الحسيني أن مهرجان العالمين انجاز حقيقى غير مسبوق يجب توجيه الشكر عليه للشركة المتحدة التي كانت مسؤولة عن تنظيم فاعليته خلال الفترة الماضية.

وشهدت مدينة العلمين الجديدة على مدار شهرين أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، والذي جمع بين العديد من الفعاليات سواء الترفيه أو الرياضة أوالفن والثقافة على مدار أيامه.