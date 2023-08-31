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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة داخل غرفتها، وشاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام. 

وظهرت غادة عبد الرازق، في الصور الأولى وهي ترتدي البرنص الأبيض داخل غرفتها، قبل أن تطل بفستان أزرق على السلم. 

لمشاهدة الصور الكاملة اضغط هنا 

 

غادة عبد الرازق - مسلسل حدث بالفعل 

كشف المخرج هشام الرشيدي عن موعد طرح أولي حكايات مسلسل “ حدث بالفعل ، وهي “ تحت الحزام ” ، التى تقوم ببطولتها الفنانة غادة عبد الرازق . 

وقال هشام الرشيدي : بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، أول حلقات مسلسل حدث بالفعل يوم 13 سبتمبر.

ويشار إلى أن المسلسل يتضمن 101 قصة حقيقية، تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية؛ ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

مسلسل «حدث بالفعل» تأليف د. فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له، والمسلسل ينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

وتظهر غادة عبد الرازق، ضمن أحداث العمل، في دور مريضة نفسية وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها غادة عبدالرازق، مريضة نفسيًا، حيث شاركت في عدد من المسلسلات من قبل وجسدت فيها مشاكل وعُقد نفسية، وهناك 4 أعمال بارزة لها في هذا السياق، ربما أشهرها «حكاية حياة»، الذي عُرض في 2013، بالموسم الرمضاني، وحقق حينها نجاحًا كبيرًا.

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