مدير قطاع التنمية بـ”حياة كريمة” تكشف تفاصيل مبادرة “اتكلم هنسمعك”.. فيديو

قالت ندا خضر٫ مدير قطاع المبادرات والتنمية بـ”حياة كريمة"، إنه تم إطلاق مبادرة “اتكلم هنسمعك” في 15 أغسطس لدعم الصحة النفسية.

وأضافت خلال لقائها على قناة “الأولى”٫: “نهتم في المبادرة بالعديد من الفئات، على رأسها الأطفال والنشء والشباب وذوي الهمم والمرأة المعيلة”٫ متابعه: “نحاول من خلال المبادرة توفير الدعم النفسي من خلال سبل متعددة”.

وأشارت ندا خضر، مدير قطاع المبادرات والتنمية بـ”حياة كريمة”: “بدأنا بحملات التوعية عن فكرة المرض النفسي٫ وتوعية الفئات الأكثر احتياجا بأعراض المرض النفسي”.

واسترسلت: “الموضوع بدأ يلاقي قبول وأصبح هناك زيادة في الأعداد المشاركة في المبادرة، وفي آخر قافلة شارك فيها 145 حالة أطفال وسيدات”.