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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير قطاع التنمية بـ”حياة كريمة” تكشف تفاصيل مبادرة “اتكلم هنسمعك”.. فيديو

ندا خضر
ندا خضر

قالت ندا خضر٫ مدير قطاع المبادرات والتنمية بـ”حياة كريمة"، إنه تم إطلاق مبادرة “اتكلم هنسمعك” في 15 أغسطس لدعم الصحة النفسية.

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عميد طب أسنان القاهرة : علاج 1500 حالة في مبادرة حياة كريمة

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وأضافت خلال لقائها على قناة “الأولى”٫: “نهتم في المبادرة بالعديد من الفئات، على رأسها الأطفال والنشء والشباب وذوي الهمم والمرأة المعيلة”٫ متابعه: “نحاول من خلال المبادرة توفير الدعم النفسي من خلال سبل متعددة”.

 

وأشارت ندا خضر، مدير قطاع المبادرات والتنمية بـ”حياة كريمة”: “بدأنا بحملات التوعية عن فكرة المرض النفسي٫ وتوعية الفئات الأكثر احتياجا بأعراض المرض النفسي”.

 

واسترسلت: “الموضوع بدأ يلاقي قبول وأصبح هناك زيادة في الأعداد  المشاركة في المبادرة، وفي آخر قافلة شارك فيها 145 حالة أطفال وسيدات”.

 

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