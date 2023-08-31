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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يوجه الشكر لعبد الحميد حسن ميدو ويعلن رحيله

صدى البلد

قرر مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح توجيه الشكر ل عبد الحميد حسن ميدو المدير الفنى السابق لفريق الكرة الأول بنادى أسوان على فتره عمله خلال هذا الشهر متمنين له التوفيق فى خطواته مستقبلاً.


كما قرر مجلس إدارة نادى أسوان بعد مشاورات وإتصالات جمعت بين السادة أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على  تعيين حمدى حمدان نجم أسوان السابق وأحد أبناء النادى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلال هذه المرحلة والذى وافق على تولى المسئولية فور التواصل معه ليقود الفريق خلال معسكره الحالى بالقاهرة إستعدادا لإنطلاق دورى المحترفين .

وتم الإتفاق مع الكابتن  حمدى حمدان على منحه الصلاحيات الكاملة إداريا وفنيا بالتنسيق مع مجلس الإدارة لإعادة ترتيب كافة أمور الفريق بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات قطاع كرة القدم بنادى أسوان الرياضى
وشكر حمدى حمدان المدير الفنى الجديد لأسوان مجلس الإدارة على ثقته فى أبناء النادى الذين أكدوا وأثبتوا فى كثير من المواقف والظروف جدارتهم وقدرتهم على تحمل المسئولية داعيا جماهير نادى أسوان بضرورة دعم ومساندة الفريق للعودة سريعا للدورى الممتاز

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