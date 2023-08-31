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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حفل سارة زكريا بعد قرار الإيقاف .. غادة عبد الرازق تظهر بـ البرنص

أخبار الفن
أخبار الفن

حفل سارة زكريا بعد قرار الإيقاف.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها إيقاف غادة عبد الرازق تظهر بـ البرنص، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

بعد ايقافها عن الحفلات فى مصر.. شاهد الفيديو المتسبب فى أزمة سارة زكريا

تعرضت المطربة اللبنانية سارة زكريا للايقاف عن احياء أى حفلات داخل مصر بعد حفلها الأخير وتلفظها خلاله بلفظ خارج ادي إلى عضب الكثيرين.

وقرر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مساء أمس الثلاثاء ايقاف سارة زكريا عن العمل فى مصر واستدعاء مدير اعمالها ياسر الحريري للتحقيق معه.

 

بـ بالبرنص الأبيض .. غادة عبد الرازق تخضع لجلسة تصوير في غرفتها

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق، لجلسة تصوير جديدة داخل غرفتها، وشاركتها لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام.

وظهرت غادة عبد الرازق، في الصور الأولى وهي ترتدي البرنص الأبيض داخل غرفتها، قبل أن تطل بفستان أزرق على السلم.

 

بعد إيقافها .. سارة زكريا تظهر من جديد وتتجاهل التعليق على أزمة حفلها بمصر

ظهرت المطربة اللبنانية سارة زكريا، في حفل غنائي، أحيته ليلة الثلاثاء 29 أغسطس، في أحد مطاعم العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار إيقافها وإحالتها للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية في مصر.

ولم تقم سارة زكريا، بالتعليق على أزمة حفلها في مصر، الذي تسبب في إحالتها للتحقيق من قبل مصطفى كامل -نقيب المهن الموسيقية- واكتفت بالغناء والرقص في الحفل.

 

في ذكراها .. تعرف على اللغز المحير لوفاة كاميليا

يحل اليوم الخميس 31 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة كاميليا، التي ولدت في 13 ديسمبر عام 1919، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950 عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في حادث انفجار طائرة.

ولدت كاميليا في الإسكندرية، لأسرة يهودية من أصول قبرصية، واسمها الحقيقي، هو ليليان فيكتور ليفي كوهين، وجاءت جدتها لأمها إلى مصر عام 1881 واستقرت في الإسكندرية وتزوجت من وكيل بوسته العطارين وأنجبت منه «أولجا كوهين» والدتها، وعاشت مع والدتها ما بين الإسكندرية وقبرص فكان لهما تجارة هناك ورثت والدتها عن أمها.

 

أحمد فهمي : لا أتاجر بعلاقتي مع زوجتي هنا الزاهد من أجل التريند

قال الفنان أحمد فهمي، خلال لقاء متلفز له إنه لم بفكر يوما في استغلال علاقته بزوجته الفنانة هنا الزاهد، من أجل التريند.

وأكد أحمد فهمي، أنه لا يتاجر أبدا بعلاقته بزوجته، معلقا: «أنا وهنا الزاهد أكبر وأقوى بكتير من إني أتاجر بحاجة زي كده».

 

الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد.. شاهد

حل الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا.

وخلال الندوة تحدث محمد يحيى، عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن.

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