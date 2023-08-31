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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يتحدث عن مشواره الفني .. الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد .. شاهد

الملحن محمد يحيى
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد

حل الملحن محمد يحيى، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه على مجمل أعماله الفنية، لاسيما أغنية العقد لـ الفنانة إليسا، التي تم طرحها مؤخرا. 

وخلال الندوة تحدث محمد يحيى، عن كواليس التحضير لـ أغنية العقد، لـ إليسا، ورد فعله على أزمة مشكلة الحقوق بالأغنية، وفجر مفاجأة في هذا الشأن. 

وتحدث أيضا محمد يحيى، عن كواليس أغنية السخان لـ عبد الباسط حمودة وعمر كمال، التي تم طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا. 

 

محمد يحيى والهضبة عمرو دياب

وتطرق محمد يحيى، إلى بداية تعامله مع الهضبة عمرو دياب، منذ بداية الألفية الجديدة، وتعاونهما في العديد من الأغاني الناجحة، وكيف طور من شكل الأغنية معه. 

وتطرق محمد يحيى، إلى مواقف حدثت له مع عمرو دياب، وشخصية الهضبة، وكيف يختار أغانيه. 

 

محمد يحيى وبدايته

وتحدث محمد يحيى، عن بداية مشواره الفني وأول أعماله مع المطرب الكبير وليد توفيق، وأول أجر حصل عليه مقابل أغنية. 

كما تطرق محمد يحيى إلى مشكلة حقوق المؤلف وردة فعله على سرقة ألحانه في أغاني أخرى. 

وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري، فيما يلي بنشر ندوة الملحن محمد يحيى، تباعا على القناة الرسمية للموقع عبر يوتيوب، والموقع الإلكتروني. 

الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
الملحن محمد يحيى في ضيافة صدى البلد
محمد يحيي الملحن محمد يحيى أغنية العقد إليسا عمرو دياب

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