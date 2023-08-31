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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|الجيش الأمريكي يطلق العنان لآلاف الروبوتات العسكرية خلال العامين المقبلين.. وانخفاض شحنات هواتف شاومي بـ 15.8% في الربع الثاني

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تغيير عالمي وشيك.. الجيش الأمريكي يطلق العنان لآلاف الروبوتات العسكرية خلال العامين المقبلين


أعلنت كاثلين هيكس، نائب وزير الدفاع الأمريكي، في كلمة ألقتها يوم الاثنين الماضي أن الجيش الأمريكي يعتزم البدء في استخدام الآلاف من أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم خلال العامين المقبلين في محاولة لمواجهة القوة المتنامية للصين.

 

تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق أسطورة أوبو القادمة للفئة المتوسطة


كشفت تسريبات عن سلسلة هواتف أوبو القادمة وأسطورة الفئة المتوسطة Oppo Reno 11، والتي من المتوقع أن يتم إطلاقها في شهر نوفمبر القادم، حيث ستحصل السلسلة على عدد من التحسينات والترقيات الكبيرة في الأداء والكاميرا وكذلك التصميم.

 

انخفاض شحنات هواتف شاومي الذكية بـ 15.8% في الربع الثاني مع استمرار تراجع السوق


شهدت شركة شاومي الصينية انخفاضا ملحوظا في قطاع الهواتف الذكية لديها في الربع الثاني من العام الحالي 2023 حيث باعت الشركة هواتف أقل بنسبة 15.8%، مقارنة بالفترة من العام الماضي، وذلك مع استمرار تراجع السوق.

 

بمواصفات جبارة وسعر مناسب.. أفضل موبايل نوكيا Nokia ينافس سامسونج وشاومي


تتميز العلامة التجارية Nokia نوكيا بموثوقية شديدة وسمعة طيبة بين المستخدمين نظرا لتاريخها الكبير في إنتاج هواتف محمولة بجودة عالية، وفي السنوات الأخيرة استطاعت الشركة الرجوع للسوق مرة أخرى بقوة من خلال إنتاج هواتف ذكية للفئة المتوسطة والمحدودة.

 

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل سامسونج لمحدودي الدخل في السوق


يعد هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية واحدا من أفضل الهواتف المخصصة لمحدودي الدخل والتي تم إطلاقها خلال العام الحالي 2023، حيث يعد أنسب هاتف بسعر رخيص مع إمكانات مذهلة أبرزها معالج قوي، وبطارية كبيرة، وكاميرا فائقة دقة 50 ميجابيكسل.

 

بمعالج كوالكوم.. أرخص موبايل للشباب من Oppo أوبو في السوق


يركز الشباب على اختيار هواتف ذكية تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر المناسب، وتمثل مشكلة ارتفاع أسعار الهواتف في السوق العالمي خلال السنوات القليلة الماضية أزمة كبيرة لراغبي الشراء، حيث أصبحت فكرة شراء هاتف جيد تكلف الكثير من الأموال.

 

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