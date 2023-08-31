ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب نقص المعروض.. ومخاوف من تعطل الإمدادات في الجابون

ارتفعت أسعار النفط العالمية في التعاملات المبكرة اليوم الخميس 31 أغسطس مدعومة بشح الإمدادات الأمريكية.



وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر التي ينقضي أجلها اليوم الخميس 14 سنتًا، أو 0.16%، إلى 86 دولارًا للبرميل. كما ارتفع عقد نوفمبر الأكثر نشاطًا 10 سنتات أو ما يعادل 0.12% إلى 85.34 دولار.



وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات، أو 0.13%، إلى 81.74 دولار.



وارتفعت الأسعار هذا الأسبوع بفضل بيانات الحكومة الأمريكية التي أظهرت انخفاض إمدادات الخام أكثر من المتوقع والانقلاب العسكري في الجابون، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الذي أثار مخاوف من تعطل في الإمدادات وقدم دعمًا إضافيًا للأسعار أمس الأربعاء.



ويتوقع المحللون أيضًا أن تمدد السعودية خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا لشهر ثالث على التوالي في أكتوبر ، إلى جانب التخفيضات التي ينفذها تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا.



كما عدلت الحكومة الأمريكية زيادة الناتج المحلي الإجمالي بالخفض إلى 2.1% في الربع الأخير من العام بدلاً من 2.4% المعلنة الشهر الماضي. وأظهرت بيانات أمس الأربعاء تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشكل ملحوظ في أغسطس.



وقالت إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "الأنباء السيئة كانت جيدة، فقد أدت البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة إلى خفض توقعات رفع أسعار الفائدة مجددًا".



وارتفاع أسعار الفائدة يقلص الطلب ويضغط على أسعار النفط نحو الانخفاض.



وأظهر استطلاع لرويترز انكماش نشاط المصانع في الصين على الأرجح للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، إذ يهدد ضعف الطلب آفاق التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويضغط على المسؤولين لدعم النمو.



ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.4 في أغسطس ، وهو تحسن ضئيل عن 49.3 في يوليو، ليظل للشهر الخامس على التوالي دون مستوى 50.0 الرئيسي الذي يفصل بين النمو والانكماش.