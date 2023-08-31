عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

الأرز
الأرز

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الحكومة لديها مخزون من الأرز يكفي لنهاية العامة، ووزارة التموين لديها مخزون يكفي لمدة ثلاثة أشهر، لتغطية البطاقات التموينية.

txt

الأرز بـ 12 جنيها.. مفاجأة سارة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية

txt

برامج التوك شو.. انخفاض أسعار الدواجن وطلب عاجل لمحمد صلاح.. ومفاجأة بشأن الأرز في بطاقات التموين

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية على قناة “سي بي سي”، إن المخزون آمن، وهناك أكثر من 900 ألف طن أرز زيادة، والآن يتم حصاد المنتج الجديد.

وأضاف أنه من المتوقع هذا العام حصد بين 7 لـ 7.5 مليون طن أرز شعير، أي 4.5 مليون طن أبيض، وأن أقصى استهلاك للمواطنين في العام 3.6 مليون طن.

 

انخفاض الأرز من 35 لـ 20 جنيها

وأوضح أن المحصول الجديد من الأرز لم يضخ، ولكن يتم الحصاد، وتوقع أن الأرز قد وصل لـ 35 جنيه، وأن الأرز الآن أصبح بـ 20 جنيها، و22 جنيها، وفي مناطق بـ 25 جنيها، أي انخفاضات كبيرة وصلت لـ 15 جنيها.

وتابع: "كل القطاعات الآن تقوم بتفريغ الأرز القديم الموجود لديها، والأرز سينخفض لـ 19 جنيها خلال الفترة المقبلة". 

 

الأرز شعبة الأرز الصناعات البطاقات التموينية رئيس شعبة الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء الآن|والجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

مايوه جرىء .. أسما شريف منير تثير الجدل بصور جديدة من الساحل

بعد انخفاض اسعار الدواجن.. موعد تراجع سعر البيض

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

ترشيحاتنا

مستشار رئيس الوزراء الأسبق يوضح دلالة انطلاق أولى رحلات مصر للطيران إلى بورسودان

تقارير: محمد صلاح وافق على الانتقال إلى اتحاد جدة.. وخطوة أخيرة لإتمام الصفقة

15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

صراع عالمي على أرض أفريقيا.. ماذا يحدث بالجابون ودول الانقلابات؟

المرشد الأعلى الإيراني: يجب أن نحول أي جدال مع جيراننا إلى تعاون

ارتفاع نسب تنفيذ مشروعات المُبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لـ 100% بأسوان.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شابة إسكتلندية تقوم بعملية لتجميل الأسنان.. ما حدث لها غير متوقع

الوداع القاسي لأغسطس| تفاصيل اليوم الأكثر سخونة ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

مقطع فيديو يثير الجدل يوثق لحظات وفاة أحد ضحايا حادث الفاشينستا

لن تصدق .. تناول هذه الفاكهة يوميا يحميك من الزهايمر

فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

وقف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي.. تفاصيل| «فيديوجراف»

مقطع فيديو للعلاج بالحجامة في الصين يثير الجدل

الغضبان: 99.9 % من أصحاب الحصص الاستيرادية يبيعونها..وعائلة واحدة تمتلك 14 بطاقة|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ