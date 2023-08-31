15 جنيها انخفاضا.. شعبة الأرز تعلن السعر الجديد

أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن الحكومة لديها مخزون من الأرز يكفي لنهاية العامة، ووزارة التموين لديها مخزون يكفي لمدة ثلاثة أشهر، لتغطية البطاقات التموينية.

وقال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية على قناة “سي بي سي”، إن المخزون آمن، وهناك أكثر من 900 ألف طن أرز زيادة، والآن يتم حصاد المنتج الجديد.

وأضاف أنه من المتوقع هذا العام حصد بين 7 لـ 7.5 مليون طن أرز شعير، أي 4.5 مليون طن أبيض، وأن أقصى استهلاك للمواطنين في العام 3.6 مليون طن.

انخفاض الأرز من 35 لـ 20 جنيها

وأوضح أن المحصول الجديد من الأرز لم يضخ، ولكن يتم الحصاد، وتوقع أن الأرز قد وصل لـ 35 جنيه، وأن الأرز الآن أصبح بـ 20 جنيها، و22 جنيها، وفي مناطق بـ 25 جنيها، أي انخفاضات كبيرة وصلت لـ 15 جنيها.

وتابع: "كل القطاعات الآن تقوم بتفريغ الأرز القديم الموجود لديها، والأرز سينخفض لـ 19 جنيها خلال الفترة المقبلة".