برامج التوك شو.. انخفاض أسعار الدواجن وطلب عاجل لمحمد صلاح.. ومفاجأة بشأن الأرز في بطاقات التموين

شهدت برامج التوك شو اليوم، عدد من القضايا الهامة التي تناولتها البرامج، ويأتي على رأس تلك القضايا، قضية استرداد الآثار المنهوبة، إضافة إلى آخر الأخبار الخاصة بتفاصيل حالة الطقس خلال الفترة الحالية، وطلب عاجل من أحمد موسى للنجم المصري محمد صلاح، علاوة على ذلك، انخفاض كبير في أسعار عدد من السلع.

ونرصد لكم من خلال موقعنا صدى البلد، أبرز ما جاء في أخبار برامج التوك شو اليوم

قال بركات صفا، عضو شعبة الأدوات المكتبية، إن وزارة التموين تنظم دائما معرض اهلا مدارس، والذي يضم أكبر عدد من المنتجين والمستوردين، من أجل تقديم السلع للمواطنين بسعر بيع المصنع أو المستورد.

وأضاف “ صفا” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الوزارة تتحمل تكاليف المعرض، وتخفيض أسعار المنتجات، لتتناسب مع الظروف الحالية.

وشدد على أن نسبة التخفيضات تصل إلى 40 أو 50%، عن السعر بالخارج، مؤكدا على أن الشعبة تسعى إلى توفير المنتجات بأسعار أقل من الخارج.

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إنه يوجد 240 بعثة أجنبية تعمل في مصر إلى جانب المصريين، إذ يوجد عدة مصريين يعملون أيضا في هذا المجال، موضحا أن هناك اكتشافات مميزة في مصر خلال الفترة الماضية، وتم عمل فيلم من خلال منصة "نتفلكيس" تحدث عن الآثار المصرية التي تم اكتشافها، وكان الأكثر مشاهدة في العالم كله خلال الفترة الماضية.

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنالاكتشافات الأثرية المصرية تهز العالم كله حينما تحدث، لافتا إلى أنه يتم استخدام أحدث الأجهزة في التنقيب والبحث عن الآثار المصرية، ويتم الحديث عن العديد من الاكتشافات الهامة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "خلال الشهرين القادمين هتسمع أخبار هتهز العالم كله، وهيتعمل مؤتمر صحفي في وجود وزير السياحة للإعلان عن الاكتشافات الضخمة، الناس كلها بتموت في نفرتيتي، يوجد أدلة للاكتشافات، وسيتم الإعلان عن الاكتشافات خلال الفترة المقبلة، منها مومياء الملكة نفرتيتي، وبنتها، وازاي توت عنخ أمون مات".

رد محمد صلاح العزب مؤلف مسلسل سفاح الجيزة، على ما يتردد بشأن فبكرته أحداث سفاح الجيزة، مشيرا إلى أن قبل كتابة هذا العمل تابع كل تفاصيل القضية بدقة عالية.

وأضاف محمد صلاح العزب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه القضية ليست متكررة ولا تحدث كثيرا واهتميت بمتابعة كل تفاصيل القضية.

كشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، عن أسعار الدواجن الفترة الحالية، قائلا: إن هناك تراجعا واضحا في الأسعار الفترة الحالية، حيث تراجع سعر الأعلاف خلال الفترة الحالية إلى ما يقارب الـ 35%.

وأضاف "الزيني"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن تراجع سعر الأعلاف ينعكس بشكل على التكلفة ويشجع المنتجين على الإنتاج، متابعا “لدينا مخزون استراتيجي من الأعلاف يكفي لمدة شهر ونصف الشهر”.

وأكد أن الأسعار انخفضت ووصلت إلى 56 جنيها للكيلو في المزرعة، ومن المتوقع أن يصل سعر الكيلو للمواطن في حدود 64 جنيها.

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، إن بدء صرف السلع التموينية للمواطنين يوم الجمعة القادم، مؤكدا أن محافظة الجيزة تشهد 2500 تاجر والحديث عن 2 مليون بطاقة تموينية في الجيزة فقط.

وأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أهم السلع التموينية المتواجدة أمام المواطن الزيت والسكر خاصة أن السعر في التموين سعر استرشادي مختلف عن السعر في الأسواق، زجاجة الزيت بسعر استرشادي 30 جنيه يحصل عليها المواطن مجانا وتُخصم من الـ 50 جنيه، وكيلو السكر يُحسب على المواطن بـ 12.5 ويُخصم من الدعم الخاص بكل مواطن.

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية، أن الحكومة دعمت السلع الاستراتيجية للمواطن في البطاقة التموينية، "السكر بـ 25 جنيه برا، وداخل التموين بـ 12.5 يعني بنصف سعره تقريبا".

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الجيزة، عن وجود انخفاض بالأسعار في العديد من السلع الغذائية في الأسواق الحرة، وعلى رأس تلك السلع الأرز، وكذلك الزيت، والذي شهد انخفاضات كبيرة في الفترة الأخيرة.

وقال "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إن سعر الزيت والأرز انخفض بشكل واضح في الأسواق، إذ أن سعر الزيت في الأسواق أصبح 40 جنيها بدلا من 45 جنيها للزجاجة الواحدة.

وتابع الدجوي، أن سعر الأرز انخفض بشكل كبير هو الآخر إذ وصل السعر لـ 19 جنيها في الكيلو الواحد حسب النوع، بعدما كان قد وصل في فترة من الفترات لـ 35 جنيها.

كشف الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، العديد من المعلومات الجديدة بشأن تجمع بريكس، لافتا إلى أن هناك مقارنة بين تجمع بريكس ومجموعة السبع.

وأوضح كمال،خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، أن الرأى العام المصى مهتم للغاية بانضمام مصر لتجمع بريكس، وهو أمر مستغرب بعض الشيء لأن عادة الشعب المصرى لا يهتم بالقضايا ذات الأبعاد الخارجية.

وأضاف محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، أن مبالغة إلى حد ما فى الإيجابيات والسلبيات بشأن هذا الأمر، لافتا إلى أن قبول مصر بالانضمام لبريكس ليس وليد اللحظة وانما نتاج جهد تم خلال 3 سنوات.

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن احتمالية انتقال محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

وقال الإعلامي تامر أمين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" صلاح مش بيتكلم خالص عن الجدل المثار عن انتقاله للاتحاد السعودي ".

وأضاف أمين:" محمد صلاح عاجبه إنه حديث العالم بالحديث عن انتقاله على اتحاد جدة السعودي".

وتابع تامر أمين :" يورجن كلوب يؤكد دائما أن محمد صلاح باق في ليفربول، وإدارة ليفربول قامت بنشر فيديو لمحمد صلاح وهو يقوم بالتدرب في الجيم ".

واكمل تامر أمين :" هناك مصدر سعودي أكد أن محمد صلاح سيكون في جدة يوم الاثنين المقبل للانضمام على اتحاد جدة ".

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإنجليز لصوص آثار، وتمت سرقة العديد من الآثار المصرية وعرضها في المتحف البريطاني، موضحا أن المتحف البريطاني يعرض العديد من الآثار المصرية التي يجب أن يكون هناك وقفة من أجل استردادها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستعمر الإنجليزي خلال تواجده في مصر سرق العديد من الآثار بطرق غير شرعية، وعلى رأس تلك القطع الأثرية حجر رشيد، والذي تم اكتشافه خلال فترة الحملة الفرنسية، مطالبًا بضرورة العمل على استرداد هذه الآثار خلال الفترة المقبلة.

وتابع موسى، أن محمد صلاح كان متواجدا في المتحف البريطاني بالأمس يلتقط صورا مع الآثار المصرية، وقال"لازم محمد صلاح ينضم للحملة بتاعة مصر لاسترداد آثار مصر، ومحمد صلاح كلامه هيكون مؤثر جدا".

وطالب أحمد موسى، محمد صلاح، بتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المنهوبة، ومنها حجر رشيد المتواجد في المتحف البريطاني، وأن محمد صلاح عليه مسؤولية نحو بلده، "محمد صلاح عمره ما هيتأخر، وفي النهاية دي بلده".

واستكمل: "أنا بكلم محمد صلاح بضرورة العمل والمشاركة في الحملة من أجل استعادة كل آثار مصر المنهوبة في المتحف البريطاني وفي كل مكان في العالم".

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الفترة الحالية، منوهة بأن الارتفاع الذي تشهده مصر بشأن درجات الحرارة في الوقت الحالي لن يستمر كثيرًا في الفترة المقبلة، مؤكدة أن الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة سينتهي بداية من يوم الجمعة.

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن انخفاض درجات الحرارة في مصر بداية من يوم الجمعة ويستمر حتى نهاية الأسبوع، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته مصر اليوم وستشهده غدا لن يستمر كثيرا، موضحة أن مصر سجلت 37 درجة مئوية على القاهرة اليوم.

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف سينتهي رسميا يوم 22 سبتمبر المقبل، ومن ثم يعود فصل الشتاء من جديد خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن نسب الرطوبة هي التي تجعل المواطن يشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر من الذي هو عليه.